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KILIÇDAROĞLU YOZGAT’TA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 lider hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz, güzel bir Türkiye'yi düşünüyoruz. Güzel bir Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını istiyoruz." dedi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
KILIÇDAROĞLU YOZGAT’TA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'i makamında ziyaret etti.
Daha sonra vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, beldede bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.
Beldeye gelme konusunda daha önce söz verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanı'nız Ankara'ya her gelişinde sizin selamlarınızı getiriyor. Ben de Başkan'ıma söylüyorum, benim selamlarımı da götürün diye. Yüreğimiz bir, inşallah çok güzel şeyler olacak. Bundan emin olmanızı isterim." diye konuştu.
"HEPİMİZ HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Uzun süre konuştuğu için ses tellerinde sorun yaşadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bunu da aşacağız inşallah. Şundan emin olmanızı isterim, gerçekten de çok güzel bir ülkemiz var ve bu güzel ülkemizde, hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz, bütün mücadelemiz bunun için. Hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin yaşam tarzı, siyasete konu olmasın. Siyaset dediğiniz, vatandaşın dertleriyle ilgilenir, vatandaşın sorunlarıyla ilgilenir. İşsiz varsa işsizle, emekli geçinemiyorsa emekliyle ilgilenir. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor, bunun karşılığını alabilmesi için, alın terinin karşılığını alabilmesi için siyaset kurumunun ona destek vermesi lazım. Evlatlarımızın, çocuklarımızın umutlarını yurt dışına değil, umutlarını kendi ülkelerine bağlamaları lazım, kendi ülkelerinde gelecek aramaları lazım."
"6 LİDER HEPİMİZ AYNI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının bir araya geldiğini anımsatarak, "6 lider hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz, güzel bir Türkiye'yi düşünüyoruz. Güzel bir Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı'nın halk için çalışarak emek harcadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sizin sorunlarınızı çözmek için çaba harcıyor. Bana söyledi, inşallah buraya doğal gaz da gelecek, o açıdan da rahat edeceksiniz. Bütün arzum sizler bu ülkede huzur içinde yaşayın, bütün arzum bu." dedi.
Siyasette zaman zaman tartışmalar olduğunu, bunu da vatandaşların yakından izlediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Ama bir şeyden emin olmanızı isterim, bu kardeşinizin tek hedefi var, güzel bir ülkede 85 milyonun huzur içinde yaşamasıdır. Tek amacım budur, bu amaç için çalışıyorum. Eleştiriler olur, meydan okumalar olur, hiçbir endişeniz olmasın. Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz, hiç merak etmeyin. Cesareti olanlar, yüreği olanlar karşımıza çıkarlar. Onların televizyon kanalları var, onların gazeteleri var. Ne istiyorlarsa, istiyorlarsa yalnız, istiyorlarsa bakanlarıyla, istiyorlarsa danışmanlarıyla, istiyorlarsa yandaşlarıyla hep beraber çıksınlar. Bu kardeşiniz tek yürek çıkacaktır, yürekliyiz biz, endişeniz olmasın."
"BİZ DEMOKRASİDEN YANAYIZ, DEMOKRASİYİ SAVUNUYORUZ"
Herkesle dost olmak, kardeş olmak, beraber olmak, ortak mücadele etmek, ortak bir ülkü, ortak bir hedef, ortak bir ideal belirlemek için mücadele ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu mücadelemiz inşallah sizlerin desteğiyle seçimlerde son bulacaktır. Tek isteğim var, seçim geldiği zaman sakın ola ki 'ya boş verin sandığa biz gitmesek de bir şey olmaz, bir oydan bir şey olmaz' demeyeceksiniz. Hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz, oylarınızı kullanacaksınız, seçim sonuçlarına bakacaksınız. Sandık görevlileri görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? Onlara da bakacaksınız. Sandık görevlisi görevini yapmıyorsa il başkanımız burada, ilçe başkanımız burada, onlara da söyleyeceksiniz. Herkes görevini yapacak, sandıklara sahip çıkacak, oylara sahip çıkacak. Şöyle bir endişe yaratıyorlar, 'efendim işte oy olur, seçimler olur bunlar şunu yaparlar, bunu yaparlar, ayak oyunları yaparlar.' Hiçbir oyun bize sökmez, en büyük güç millettir, halktır ve biz mutlaka iktidarı kucaklayacağız, sizin için kucaklayacağız. Bir yol ayrımına geldik. Otoriter rejimden yana mı olacağız, demokrasiden yana mı olacağız? Biz demokrasiden yanayız, demokrasiyi savunuyoruz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyoruz. Yapılan her harcamanın hesabının vatandaşa verildiği bir Türkiye istiyoruz. Evlatlarımızın güzel okullara gitmesini, iyi öğretmenler tarafından yetiştirilmesini istiyoruz. Bundan emin olun."
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla bir süre sohbet edip çiçek verdi. »AA

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Kılıçdaroğlu Yozgatta
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