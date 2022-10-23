Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 12.30’da Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde karşılanacak.

Daha sonra Bahadın Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Bahadın Yaşlanma Merkezini ziyaret edecek.

Bahadın ziyaretlerinin ardından Kılıçdaroğlu Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Yozgat’ta Hüzni Baba Konağında taziye ziyaretine katılacak olan Kılıçdaroğlu saat 15.00’da Çamlık Galata Oteldeki programa katılım sağlayacak.

Son olarak Yerköy ilçesinde şehit ailesini ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, Yozgat programını bitirecek. »Haber Merkezi