Kayhan ve Demir de açıkladı

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan görevinden istifa ederek Milletvekilliği aday adaylığını düzenlendiği basın toplantısında açıkladı. İl Başkanlığı görevini Murat Çay’a devretti.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Kamil Doğandemir toplantı öncesi yaptığı açıklamada; “ 28. Dönem Milletvekili aday adaylarımızın tanıtım toplantıları devam ediyor. Değerli iki tane Milletvekili aday adayımız var birisi Nihat Kayhan diğeri ise Yasin Demir. İl Başkanımız Nihat Kayhan’ın aday adayı olmasından dolayı istifa ettiği İl Başkanlığına Yozgat’ımızın değerli iş insanımızdan Murat Çay genel merkez tarafından göreve atandı.” Diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi il başkanı Murat Çay ise; “ Bana bu atamayı layık gören Genel başkanımız Fatih Erbakan’a teşekkürlerimi sunuyorum.” Diye konuştu.

BİZ BU İŞİN KİTABINI ÇIKARTTIK

Yeniden Refah Partisinde 28. Dönem Milletvekilliği aday adayı Nihat Kayhan ise; “2019 yılından 2023 yılına kadar hakkıyla yürütmekte olduğum İl Başkanlığı görevinden Milletvekilliği aday adaylığı için istifa ettim. İnşallah sizlerin seslerini daha güzel daha hür bir şekilde yukarılara Yozgat’ımızın çehresini değiştirmek için bizim planlarımız ve projelerimiz var. Bu projeleri daha güzel yapmak için sizleri Ankara’da temsil etmek için aday adaylığına başvurumu yaptım. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız olacak. Yozgat olarak üye sayımız birçok eski partilerin ilerisine geçti. Yeniden Refah Partisi’ne çok büyük bir ilginin alakanın olmasından dolayıdır. Ülke genelinde hayırlı bir iş varsa Necmettin Erbakan’ın altında imzası var. Bizler Yozgatlılar olarak en çok payı alan illerden birisidir. Yozgat’ımızın benim dediği fabrikalardan Yibitaş Çimento fabrikasından tutun ki Yozgat’ın tam 6 tane büyük değerli fabrikayı rahmetli Necmettin Erbakan hocamız tasarlamıştır. Yozgat Divanlı’ya kazan fabrikası yapılmış. Sorgun ilçemize Azot sanayi temeli atılmış arsası istimlak edilmiş daha sonra şeker fabrikası olarak şuan faaliyetti. Yerköy ilçemize dişli fabrikası, dişli fabrikamız üretime geçmiş faaliyetleri devam etmiş ama bizim Yozgatlıların milletvekilleri bu fabrikaya sahip çıkamadığı için şuanda Kayseri Yeşilhisarda ticari faaliyetine devam ediyor ve bu fabrikadan binlerce kişi emekli olmuş evine ekmek götürmüş insanlar oradan faydalanmış. Akdağmadeni ilçemize yassı çelik fabrikası ve çelik fabrikası kurulmak için istimlak edilmiş maalesef bir nedenlerden dolayı faaliyete geçmemiş. Boğazlıyan İlçemize et, yem ve büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan yem üretim fabrikası lojmanları ile birlikte başka bir özel şirketin eline geçmiş. Erbakan üretim demek, milli görüş demek, ağır sanayi demek, hakkıyla insanların ücretlerini veren insanlar grubu demek. Bizler geldiğimizde bir tane genç kardeşimiz işsiz kalmayacak. Yatağa yorganı sırtına sarıp il dışına veya yurtdışına gitmek zorunda kalmayacak. Bizlere 5 yıl iktidarlık verin Yozgat’ımızı İsviçre’nin bir ili gibi ilçelerimizi gelişmiş ülkelerin birer ilçesi gibi yapalım. Bizler konuştuk mu boş konuşmayız bizler iktidara geldiğimizde milli kaynak paketlerimiz hazır. Biz aşık olduk bu işin şiirini yazdık derler bizler bu vatana, bu Yozgat’a aşık olduk bizler bunun kitabını çıkarttık.” Diye konuştu.

BU HİZMETE TALİBİM

Yeniden Refah Partisinde 28. Dönem Milletvekilliği aday adayı Yaşar Demir yaptığı açıklamada; “ Bizim sevdamız İslam’ın esası imanın şiarıdır. Cahiliye döneminin en karanlık günlerinde zulmün en arttığı günlerde bir elime ay’ı bir elime güneşi verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem diyen Hz. Muhammed Mustafa’nın davasıdır. Bizim davamız ateşi nemruttan korkar mı İbrahim olan hodri meydan diyen Necmettin Erbakan’ın davasıdır. Bizim davamız bizim gibi yağan yağmurlar altında İzmir orduevinde kızının ve oğlunun düğününe alınamayan başörtüsü bahane ederek kaldırımlarda yağmur yağarken gözlerinden yaşı akıtan anaların davasıdır. Dünyaya nizam verme davasıdır. Bugün burada sayın genel başkanımızın ifadesiyle biz rant için, koltuk için, makam için, ticaret için, ihale için siyaset yapmıyoruz. Bizim siyasetimiz ibadet içindir ve Allah’ın rızasına ulaşmak içindir. Bu yarışı hangi arkadaşım kazanırsa kazansın hangi arkadaşım bizi temsil ederse etsin hepsi gönlümüzün sultanı hepsi birer birer başımızın tacıdır. Yeter ki milli görüş duygusu, milli görüş anlayışı, milli görüş siyaseti Türkiye Millet Meclisi’nde halkın gerçek evinde, halkın gerçek düşüncesinin memba bulduğu mekânda temsil edilsin. Sayın başkanlarımın teveccühüyle, sizlerin onayı ve sevgisiyle hepinizi bağrıma basarak bu hizmete talibim.” Diye konuştu. »Alpaslan Demir