Kaya adaylığını açıkladı

Kaya yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz süreçte başta siyaset olmak üzere her birimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda hizmete talip olmak, bu kervanda bir damla da katkıda bulunmak üzere ülkemizin yarınlarına bir umut çiçeği misali açan İYİ Parti saflarında yer almanın gururu ve mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin belirtiği gibi bu tek adamlık sisteminin değişerek parlamenter sisteme geçmek için İYİ Parti’nin İktidar olması ve Sayın Genel Başkanımızın Başbakan olması için Yozgat ilimizde tüm teşkilatlarımız ile beraber çalışarak Partimizi iktidara getirmeyi amaç edindik. Bu vesile ile 22 Ocak 2023 Pazar günü yapılacak olan İYİ Parti İl başkanlığı olağan kongresinde İYİ Parti Yozgat İl başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bir makam ve yetki talebi değildir; vazife, sorumluluk ve mücadele talebidir düsturu ile hareket ettiğimi tüm samimiyetimle belirtmek istiyorum. Bu vesile ile İl Başkanlığına talibim. Kongrenin şimdiden Yozgat’ımıza, partimize ve teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” »Haber Merkezi