Katipoğlu’ndan açıklamada

“GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜRMÜŞTÜR”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer’in partisini gülünç duruma düşürdüğünü belirten Kattipoğlu, “Yerel gazetelerimizde yayımlanan habere göre; İYİ Parti Yozgat Kurucular Kurulu üyesi gibi asılsız, mesnetsiz ve yalan sıfatlarla, AKP İl Başkanı Yusuf Başer’in rozet taktığı Şakir Düzcan isimli vatandaşımızın yalan, iftira ve haset yuvasına gidişini tebrik ediyoruz. AKP İl Başkanı Yusuf Başer ve partisinin yalan ve gerçek dışı ifade ve sıfatlar ile gerçekleştirmeye çalıştığı üyelik işlemini, yerel gazetelere ilan ederek gösteriş yapmaya çalışması kamuoyunda ve nezdimizde kendisini ve partisini her zaman olduğu gibi gülünç duruma düşürmüştür.” dedi.

“PARTİSİNİN İŞ BİLMEMEZLİĞİ”

Rozetin takılmasına rağmen üyeliğinin İYİ parti’de devam etmesi konusuna değinen Katipoğlu, “Rozetini taktığı kişinin hâlâ bizim partimizde üyeliğinin devam ettiğini, ne kurucular kurulu üyesi ne de yönetim kurulu üyesi olmadığını bilmemesi, şahsının ve akabinde de partisinin iş bilmemezliği, araştırma ve bilgi edinmeden yoksun kişiliklerini ortaya koymuştur. Ülke çapında AK Parti teşkilatlarının yaşadığı kan kaybı, Yozgat’ımızda kendini gösteriyor olmasından dolayı, AKP Yozgat il başkanlığının bu gibi durumları büyük bir heyecan ile karşılaması gün geçtikçe büyüyen, iktidar olmaya adım adım ilerleyen ve bunu aziz milletimizin desteği ile gerçekleştirecek olan İYİ Partimize toplu katılım ve güçlü isimlerin dahil olduğu ve olacağı bu süreçte tarafımızı komik bir fıkra gibi güldürmektedir.” ifadesinde bulundu.

“TÜRK GENÇLİĞİNİN HAKKINI YİYEN”

Seçimlerin yaklaşması ve yapılan projelerin göz boyamak için olduğunu söyleyen Bünyami Katipoğlu, “Çekerek’te sararan çimleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gelecek diye yeşil boya ile boyamanız, millete yıllarca göz boyama yaptığınızın mizahi halidir. AKP Yozgat il teşkilatı da kan kayıplarını bu tarz haberler ile örtbas etmeye çalışmaktadır. Kendilerini eğer milletin hizmetinde görmek istiyorlar ise artık bu aziz milleti kandırmaktan vazgeçmelerini tembih ediyoruz. Sandığa gömülecek olan AKP teşkilatlarının yalan ve iftira dolu bu söylemleri, millete hesap verecekleri gerçeğini değiştiremez. Yüce Türk Milleti çok iyi biliyor ve dile getiriyor ki bu iktidar milletimizin verdiği helal oylar ile tarafımızca değiştirilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden Uluslararası platformlarda itibarını kazanacak, yeniden üretim odaklı ülke olacak ve milletini refah, barış ve huzur içerisinde yaşatacaktır. Son 20 yılda bu Yüce ulusa yaşatılanların hesabı sorulacak ve önümüzdeki seçimde 5 maaşlı 10 maaşlı, yolsuzluk, çetecilik, haramzade, adaleti yok eden, liyakat’ ı “benim adamım” diyerek Türk gençliğinin hakkını yiyen iktidar sahibi kişiler ve avaneleri def edilecektir.” diye konuştu.

»Haber Merkezi