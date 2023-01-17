Katipoğlu davet etti

Başkan Katipoğlu Yozgat Belediyesi Büyük sinema ve kültür merkezinde gerçekleştirilecek olan kongremize vatandaşlarımızı davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içeresinde gerçekleştirecek olan kongremiz şimdiden Yozgat’ımıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Katipoğlu, Türk siyasetinin İYİ Parti ile birlikte layık olduğu yere, makama, güce, kudrete ulaşma adına Türk milletini ve devletini hak ettiği en üst seviyeye getirmek adına halka umut ışığı oldu. İYİ Parti ailesi olarak birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Yozgat, Türkiye İyi olacak. Genel başkanımızın üzerimize bıraktığı emanetini layığı ile temsil etmek adına ilimizde İYİ Parti’yi Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde en yüksek oyu alarak birinci parti çıkarmak hedefine yakın olduğumuza inanıyorum. Türk siyaseti İYİ Parti ile birlikte layık olduğu yere, makama, güce, kudrete varmak adına Türk devletini, milletini, milletler tarihinde hak ettiği en üst seviyeye getirmek adına umut ışığı olmuştur.” diye konuştu. »Haber Merkezi