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Katipoğlu davet etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyamin Katipoğlu 22 Ocak 2023 Pazar günü Saat 12.00’da gerçekleştirilecek olan İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı 3’üncü olağan kongresine vatandaşları davet etti.

17 Ocak 2023 Salı 02:00
Katipoğlu davet etti

Başkan Katipoğlu Yozgat Belediyesi Büyük sinema ve kültür merkezinde gerçekleştirilecek olan kongremize vatandaşlarımızı davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içeresinde gerçekleştirecek olan kongremiz şimdiden Yozgat’ımıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Katipoğlu, Türk siyasetinin İYİ Parti ile birlikte layık olduğu yere, makama, güce, kudrete ulaşma adına  Türk milletini ve devletini hak ettiği en üst seviyeye getirmek adına halka umut ışığı oldu. İYİ Parti ailesi olarak birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Yozgat, Türkiye İyi olacak. Genel başkanımızın üzerimize bıraktığı emanetini layığı ile temsil etmek adına ilimizde İYİ Parti’yi Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde en yüksek oyu alarak birinci parti çıkarmak hedefine yakın olduğumuza inanıyorum. Türk siyaseti İYİ Parti ile birlikte layık olduğu yere, makama, güce, kudrete varmak adına Türk devletini, milletini, milletler tarihinde hak ettiği en üst seviyeye getirmek adına umut ışığı olmuştur.” diye konuştu. »Haber Merkezi

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Katipoğlu Davet Etti
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