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Yozgat
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ittifak yok

İYİ Parti İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, Yozgat’ta İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında ittifak olduklarına dair çıkan haberlere karşın basın açıklamasında bulundu.

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
ittifak yok

Yayımlanan haberlerin ardından açıklama yapan Başkan Bünyami Katipoğlu, “08.12.2022 tarihinde bir yerel gazetemizde yayınlanmış habere göre;
Yozgat’ta İYİ Parti – CHP ittifakından bahsedilmekte ve seçime ittifak listesi ile girilecek gibi asılsız ve sorumsuz, gerçeği yansıtmayan, haberi yayınlayan muhabirin temennisinden öteye gitmeyen talihsiz bir haber yapılmıştır.
Açıkça bilinmelidir ki; İYİ Parti, Milletvekili Genel Seçimlerine kendi listesi, kendi adayları ile gidecektir.
Bunun dışında her bilgi her haber yalandır, yanlıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Ittifak Yok
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