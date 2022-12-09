ittifak yok

Yayımlanan haberlerin ardından açıklama yapan Başkan Bünyami Katipoğlu, “08.12.2022 tarihinde bir yerel gazetemizde yayınlanmış habere göre;

Yozgat’ta İYİ Parti – CHP ittifakından bahsedilmekte ve seçime ittifak listesi ile girilecek gibi asılsız ve sorumsuz, gerçeği yansıtmayan, haberi yayınlayan muhabirin temennisinden öteye gitmeyen talihsiz bir haber yapılmıştır.

Açıkça bilinmelidir ki; İYİ Parti, Milletvekili Genel Seçimlerine kendi listesi, kendi adayları ile gidecektir.

Bunun dışında her bilgi her haber yalandır, yanlıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.

»Haber Merkezi