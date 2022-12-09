ittifak yok

Yayımlanan haberlerin ardından açıklama yapan Başkan Bünyami Katipoğlu, “08.12.2022 tarihinde bir yerel gazetemizde yayınlanmış habere göre;
Yozgat’ta İYİ Parti – CHP ittifakından bahsedilmekte ve seçime ittifak listesi ile girilecek gibi asılsız ve sorumsuz, gerçeği yansıtmayan, haberi yayınlayan muhabirin temennisinden öteye gitmeyen talihsiz bir haber yapılmıştır.
Açıkça bilinmelidir ki; İYİ Parti, Milletvekili Genel Seçimlerine kendi listesi, kendi adayları ile gidecektir.
Bunun dışında her bilgi her haber yalandır, yanlıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.
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Yayımlanan haberlerin ardından açıklama yapan Başkan Bünyami Katipoğlu, “08.12.2022 tarihinde bir yerel gazetemizde yayınlanmış habere göre;