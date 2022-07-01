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işçilere sahip çıkın!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada kadro haklarını talep eden karayolu işçilerini gündeme taşıdı.

01 Temmuz 2022 Cuma 02:11
işçilere sahip çıkın!

Ülke genelinde 14 bin karayolu işçisinin taşerondan kadroya geçiş yapılmasına rağmen kapsam dışı tutulduğunu dile getiren Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta ise 150 karayolu işçisinin bu yıl işe başlatılmadığını söyledi.
Keven yaptığı konuşmasında, “Karayollarında çalışan 14 bin karayolu işçisi kadro taleplerini yılmadan, usanmadan haykırmaya devam ediyor. Kışın kapanan yolları açan, insanların kara yollarında güvenli bir biçimde yolculuk yapmalarını sağlayan bu işçilerin, bu emekçilerin sesini duymalısınız. Memleketim Yozgat'ta da zor koşullarda çalışan 150'ye yakın karayolu işçisi, mevsim gelmiş olmasına rağmen işe başlatılmadılar. Kadrosunu çaldığınız 14 bin emekçi şuan yollarda çalışıyor. Bu emekçilerin sesini ne zaman duyacaksınız? Kamu kaynaklarını beşli çetelerin emrine amade kılan AKP iktidarına sesleniyorum: Karayolları işçileri analarının ak sütü gibi helal olan kadrolarını istiyor, işlerine başlamak istiyor.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Işçilere Sahip çıkın
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