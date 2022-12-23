İLK AÇIKLAMA YILMAZ’DAN

İl Başkan Yardımcısı Serkan Bilgin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyaret eden DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, yaklaşan genel seçimler öncesinde gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’a açıklamalarda bulundu.

Uzlaşı anlayışı ve demokrasi kazanacak diyen Yılmaz, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın 2023 yılında yapılacak olan genel seçimleri için söylediği “Tek söylemle seçime gideceğiz. Yarınlar hedefinde buluşuyoruz.” sözlerini hatırlatarak, Yozgat milletvekilliği için yola çıktığını ifade etti.

SEÇİM STARTINI VERDİK

Seçim kampanyasını başlattıklarını söyleyen Yılmaz şu açıklamalarda bulundu: “Bugün seçim kampanyamızı başlatarak, seçim startını vermiş olduk. İlk ziyaretimizi yerel gazetelere gerçekleştiriyoruz. Sonrasında esnaf, tüccar ve iş insanları ile bir araya geleceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrım yapmadan tüm Yozgatlılar ile kucaklaşacağız. Girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı kalmayacak. Vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını yerinde çözüp, her zaman için vatandaşın yanında olacağız. Kıymetli hemşehrilerimizin teveccühüyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Yozgat için hayırlı olmasını diliyorum.”

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