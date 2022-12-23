Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.447,23
ALTIN
1.076,72
DOLAR
18,70
STERLİN
22,55
EURO
19,86
Flaş Haber
Asgari ücret açıklandı!
Kapat

İLK AÇIKLAMA YILMAZ’DAN

Gazetemizi ziyaret eden DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, 2023 yılı haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlerde Yozgat milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan ilk il başkanı oldu.

23 Aralık 2022 Cuma 02:54
İLK AÇIKLAMA YILMAZ’DAN

İl Başkan Yardımcısı Serkan Bilgin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyaret eden DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, yaklaşan genel seçimler öncesinde gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’a açıklamalarda bulundu.
Uzlaşı anlayışı ve demokrasi kazanacak diyen Yılmaz, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın 2023 yılında yapılacak olan genel seçimleri için söylediği “Tek söylemle seçime gideceğiz. Yarınlar hedefinde buluşuyoruz.” sözlerini hatırlatarak, Yozgat milletvekilliği için yola çıktığını ifade etti.
SEÇİM STARTINI VERDİK
Seçim kampanyasını başlattıklarını söyleyen Yılmaz şu açıklamalarda bulundu: “Bugün seçim kampanyamızı başlatarak, seçim startını vermiş olduk. İlk ziyaretimizi yerel gazetelere gerçekleştiriyoruz. Sonrasında esnaf, tüccar ve iş insanları ile bir araya geleceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrım yapmadan tüm Yozgatlılar ile kucaklaşacağız. Girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı kalmayacak. Vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını yerinde çözüp, her zaman için vatandaşın yanında olacağız. Kıymetli hemşehrilerimizin teveccühüyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Yozgat için hayırlı olmasını diliyorum.” 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 22.12.2022 17:56
Anahtar Kelimeler:
ILK AÇIKLAMA YILMAZDAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz”
“Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz”
Hemşehrilerini yalnız bırakmadı
Hemşehrilerini yalnız bırakmadı
Bir dizi ziyaret
Bir dizi ziyaret
Oktay vekalet edecek
Oktay vekalet edecek
Terör saldırısını lanetledi
Terör saldırısını lanetledi
"Bizim de vicdanımız sızladı"
"Bizim de vicdanımız sızladı"
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim