“İade etmemiştir”

Canlı yayınına konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör, siyaset, ülke ve dünyanın gündemine oturan olayları değerlendirdi. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı Joe Biden’in aday olduğu dönemde Türkiye’nin seçimlerine müdahale edeceğini açıkladığını hatırlatarak, "Türkiye'nin seçimleri sadece Türk halkının geleceğini ilgilendirmiyor” dedi.

Bakan Bozdağ şöyle devam etti: "Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı Joe Biden’in aday olduğu dönemde Türkiye’nin seçimlerine müdahale edeceğini açıkladığını belirten Bakan Bozdağ, ”ABD'nin Başkanı Sayın Biden aday olduğu dönemde Türkiye'nin seçimlerine müdahale edeceğini hatta hangi usulde müdahale edeceğini dünyanın gözünün içine baka baka canlı yayında açıkladı. Muhalefete destek vereceklerini açıkladılar. Hem Washington Post hem The Economist hem Deutsche Welle hem de daha pek çok basın yayın organı Türkiye'nin seçimlerine işaret değil, doğrudan müdahale ediyor. Reuters’ta hakeza hatırlarsanız ilan çıktı, 'Seçimlerde manipülasyon yapılacak. Kalemi kuvvetli, ağzı kuvvetli eleman aranıyor' diyor. Şimdi açık açık ilan veriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin seçimleri sadece Türk halkının geleceğini ilgilendirmiyor. Bu seçimler, Amerika'nın ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin hesaplarını hem bölgemizde hem de dünyadaki hesaplarını da doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız milli bir politika izliyor. Türk milletinin hak ve menfaatlerini korumak konusunda ABD dahil herkesin karşısında duruyor, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor."

Türkiye’nin problemlerinden bahseden Bakan Bozdağ, Batı kompleksi içinde olan elitler problemini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bitirdiğini söyleyerek, “Bazıları bazılarına özeniyor, kendini küçümsüyor. Zaten Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri Batı kompleksi içinde olan elitler problemi. Türkiye bunu aşamadı. Şimdi Tayyip Bey Bu problemi bitiren lider. Bunu aşamayanlara nasıl aşıldığını da gösterdi. O yüzden de bu seçimlere doğrudan göreceksiniz seçim. Ben bu işi (Konsoloslukların kapatılması) seçimle ilişkilendiriyorum. Esas hedef seçim” diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya’dan bugüne kadar herhangi bir teröristin iade edilmediğini söyleyen Bakan Bozdağ, “İsveç ve Finlandiya'dan bizim toplam istediğimiz terör sayısı adli makamların talebi çerçevesinde 33 kişi istedik biz. Ayrıca MİT Başkanlığımızın da onlardan talepleri oluyor. Onları da koyduğunuzda bu rakamların daha da yüksek rakamlar olduğunu ifade etmek isteriz. Ama bugüne kadar İsveç de Finlandiya da Türkiye'ye herhangi bir iadesi istenilen teröristi iade etmemiştir. Taleplerimizin bazılarını da reddettiler” dedi.

İsveç’te kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılara da değinen Bakan Bozdağ şöyle konuştu: “İsveç hem Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza dönük o saldırı hem terör örgütü üyelerinin hem de İsveç polisinden izin alarak polisin de korunması ve güvenliği altında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun şahsında milletimize, devletimize yaptığı hakaret ve saygısızlık tüm bunların hepsini de devletin himayesi ve koruması altında yapıyor. İsveç kanunlarını ben inceledim Bakanlık olarak. Baktığınızda hepsi suç. Tabii hepsi bunların kanunlarında da suç ve yaptırımları var. Diyelim Kur'an-ı Kerim'i karşı saygısızlık, bütün dinleri koruyor İsveç yasaları ve eğer saygısızlık basit nitelikteyse iki yıla kadar ağır ve vahim nitelikteyse dört yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Norveç daha sonradan bizim bu olaylara ortaya koyduğumuz tepki nedeniyle izin vermediler. Yoksa daha önce Norveç'te de bu oldu. Orada da bu saygısızlığı yaptılar." »İHA