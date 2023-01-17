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“Her daim sahadayız”

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetimi saha çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 

17 Ocak 2023 Salı 02:00
“Her daim sahadayız”

Çalışmaları kapsamında mahalleleri bir bir gezen Kadın Kolları yönetimi hane ziyaretleri de gerçekleştiriyor. 
AK Parti Kadın Kolları teşkilatları, "Sandık Esaslı Seçim Çalışması" kapsamında yapmış olunan toplantı sonrası AK Parti Yozgat Kadın Kolları çalışmalara başladı. 
Saha çalışmaları kapsamında ev ziyaretleri de yaptıklarını dile getiren Başkan Erva Kevser Yurtlu, “Yönetimimiz ile birlikte çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamında saha çalışmaları gerçekleştirirken "Sandık Esaslı Seçim Çalışması" toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. AK kadınlar olarak sahada Cumhurbaşkanımızın davasını yaymaya devam ediyoruz. Mahallelerimizde sandık esaslı toplantılarımızı gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle 2023 seçimleri ile aydınlığa açık bu yolda durmak yok yola devam.” dedi. »Haber Merkezi

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Her Daim Sahadayız
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