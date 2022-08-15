Hemşehrileriyle buluştu

Memleketi Yozgat’ta ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Keven, Şefaatli ilçesine bağlı Kazlıuşağı, Gülistan, Sarıkent, Temlik ve Hamzalı köylerini ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlar ile bir araya gelen Keven’e, İlçe Başkanı İlçe Başkanı Ömer İşgüzar ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Vatandaşlar ile sohbet eden Keven, istek ve talepleri dinledi. Keven, “Şefaatli İlçe Başkanımız Ömer İşgüzar ve yönetim kurulumuz ile birlikte Kazlıuşağı, Gülistan, Sarıkent, Temlik ve Hamzalı köylerini ziyaret ederek hemşerilerimizle buluştuk. Köylerimizin muhtarları ile sorunlarını ve taleplerini konuştuk. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı herkese teşekkür ederim” dedi. »Haber Merkezi