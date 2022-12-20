Hemşehrilerini yalnız bırakmadı

Sorgun’a bağlı Karabalı ve Yaylalık köylerinin Yenimahalle’de bulunan derneklerini ziyaret ederek arabaşı davetine katılan Milletvekili Keven, daha sonra da Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından Sincan’da düzenlenen futbol turnuvasının final maçına katıldı.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut İbiş ile birlikte Sorgun Karabalı köyünün arabaşı davetine katılan Milletvekili Keven, daha sonra Yaylalık Köyü Derneğine geçerek hemşerileriyle sohbet etti.

Aralarında olmaktan onur duyduğunu söyleyen Keven, “Arabaşı yemeği bizim kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Bu sıcak çorba kışın soğuk günlerinde bizleri bir araya getirir. Burada dayanışma içinde bir arada olduğumuz bu organizasyonu düzenleyen dernek yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ruhunu güçlendirerek sürdürmek zorundayız.” diye konuştu.

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından Sincan’da düzenlenen futbol turnuvasının final maçına da katılan Keven, galip gelen Karacaağaç köyü takımına birincilik kupasını takdim etti.

Federasyon Genel Başkanı Mesut Kaya’ya ve bağlı köy derneklerinin yönetimine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Keven, kupa töreninin ardından ayrıldı.

»Haber Merkezi