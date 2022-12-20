Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.391,91
ALTIN
1.071,97
DOLAR
18,67
STERLİN
22,69
EURO
19,81

Hemşehrilerini yalnız bırakmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgatlı dernek ve federasyonların etkinliklerine katılarak hemşehrilerini yalnız bırakmadı. 

20 Aralık 2022 Salı 02:44
Hemşehrilerini yalnız bırakmadı

Sorgun’a bağlı Karabalı ve Yaylalık köylerinin Yenimahalle’de bulunan derneklerini ziyaret ederek arabaşı davetine katılan Milletvekili Keven, daha sonra da Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından Sincan’da düzenlenen futbol turnuvasının final maçına katıldı.
Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut İbiş ile birlikte Sorgun Karabalı köyünün arabaşı davetine katılan Milletvekili Keven, daha sonra Yaylalık Köyü Derneğine geçerek hemşerileriyle sohbet etti. 
Aralarında olmaktan onur duyduğunu söyleyen Keven, “Arabaşı yemeği bizim kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Bu sıcak çorba kışın soğuk günlerinde bizleri bir araya getirir. Burada dayanışma içinde bir arada olduğumuz bu organizasyonu düzenleyen dernek yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ruhunu güçlendirerek sürdürmek zorundayız.” diye konuştu.
Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından Sincan’da düzenlenen futbol turnuvasının final maçına da katılan Keven, galip gelen Karacaağaç köyü takımına birincilik kupasını takdim etti. 
Federasyon Genel Başkanı Mesut Kaya’ya ve bağlı köy derneklerinin yönetimine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Keven, kupa töreninin ardından ayrıldı. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Hemşehrilerini Yalnız Bırakmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir dizi ziyaret
Bir dizi ziyaret
Oktay vekalet edecek
Oktay vekalet edecek
Terör saldırısını lanetledi
Terör saldırısını lanetledi
"Bizim de vicdanımız sızladı"
"Bizim de vicdanımız sızladı"
Türkiye gelişiyor
Türkiye gelişiyor
Çalışmalar sürdürülüyor
Çalışmalar sürdürülüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim