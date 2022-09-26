HEM ZiYARET HEM AÇILIŞ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Varsın bize karşı bir dünya bir araya gelsin. Varsın bize karşı terör örgütleri bir araya gelsin. Kim bir araya gelirse gelsin biz yolumuzdan da dönmeyiz, istikametimizden de dönmeyiz. Millet için koşmaktan da çalışmaktan da asla geri durmayız." dedi.

Bozdağ, Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şefaatli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, İstanbul'da başörtülü stajyer öğretmeni okula almayan yöneticiye tepki gösterdi. AK Parti iktidarlarında Türkiye'de pek çok yasakları kaldırdıklarını, başka yasakları da kaldırmaya devam ettiklerini belirten Bozdağ, şunları söyledi: "Bakın, son günlerde Kayseri'de askeri bir fabrikada biri çıkmış, 'Buraya başörtülü, çember sakallı, pardösülü olanlar giremez.' diye kendince yazı yazıyor. İstanbul'da bir okulda, 'Başörtülü gelen stajyeri bu okula kabul edemeyiz.' diyen bir başkası daha çıkıyor. Ne zaman çıkıyor, AK Parti iktidardayken çıkıyor. Şu cürete bak. Biz yasakları kaldırmışız, 'Hiç kimse eğitim, öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.' diyen anayasa hükmüne hayat vermişiz, 'Herkes kanunun önünde eşittir.' ilkesini tam hayata geçirmişiz, 'Herkes her tür kamu hizmetlerine girme hakkına, çalışma ve sözleşme hürriyetine sahipken anayasamıza göre ve görevin gerektirdiği niteliklerden başka çalışmak için hiçbir nitelik aranmaz.' derken birileri kalkıp buradan kendine güç vehmedip anayasayı da yasalarımızı da ayaklar altına alan, tanımayan adımlar atıyor. Şimdi yapıyorlar bunu, Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı olduğu Cumhur İttifakı'nın iktidar olduğu dönemde. Allah muhafaza, bir de bunların imkanı olsa kim bilir neler yapacaklar."

Eğitim ve öğretim hakkının kullanılmasını anayasa ve yasalara aykırı şekilde hiç kimsenin engelleyemeyeceğini vurgulayan Bozdağ, "Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasını, eğitim ve öğretim kurumlarına ve müştemilatına girmesini ve orada kalmasını engellemek bizim ceza kanunumuzda 2 yıldan 3-5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Aynı şekilde cebir, tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan fiilleri yapmak da suçtur. Bunu yapan da bizim hukukumuza göre cezai müeyyideyle karşı karşıya kalır." ifadelerini kullandı.

Hiç kimseye "Sen başını örtüyorsun." diye ayrımcılık yapılamayacağına dikkati çeken Bozdağ, hem kamuda hem özel sektörde bunun nefret ve ayrımcılık suçu oluşturduğunu dile getirdi.



"20 YILDIR İKTİDARDAYIZ, KİMSENİN YAŞAM TARZINA MÜDAHALE ETMEDİK"

AK Parti iktidarları döneminde bu anlayışa asla geçit verilmediğini belirten Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti: "Başkalarının yaşam tarzına müdahale etmeyi, başkalarının kanaatlerine, inançlarına, düşüncelerine müdahale etmeyi çağdaşlık zannetmek, ilkelliğin buradaki vasfını yok etmez. Bunun çağdaşlıkla alakası yok. İnsanların tercihlerine, inanç hürriyetine, din ve vicdan hürriyetine, çalışma hak ve hürriyetine, eğitim hak ve hürriyetine saygı duymayanların kalkıp 'Biz de özgürlükçüyüz, biz demokratız.' demeleri, kocaman bir yalandır. Madem öyleyse herkesin tercihine uygun yaşam tarzına saygı duyacaksınız. Yıllar yılı AK Parti iktidarlarını, yaşam tarzına müdahaleyle suçlayanlar oldu. Ben hep söylüyorum, milletin sayesinde 20 yıldır biz iktidardayız, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik, başkalarına da müdahale ettirmedik. Herkes hukuka uyacak, Anayasa ve yasalara uygun davranacak ve ona göre hareket edecek. Aksi takdirde Anayasa ve yasalarımız burada gereği neyse ona göre uygulanır, hayat bulur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı'nda liderlerle sohbetini yansıtan fotoğrafını hatırlatan Bozdağ, "O fotoğrafta, Türk milletinin göğsünü kabartan bir temsile tahammül edemiyorlar. 'Biden'le görüşecek misiniz?' diye sorana 'O Biden, ben Erdoğan' diyen cesur yürekli bir lideri istemiyorlar. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaati söz konusu olduğu zaman değil AB'sini, ABD'sini, bir dünyayı karşısına almaktan korkmayan cesur bir lideri ve böyle bir liderle Türkiye'nin yönetilmesini istemiyorlar." dedi.

"MİLLET İÇİN KOŞMAKTAN DA ÇALIŞMAKTAN DA ASLA GERİ DURMAYIZ"

Bozdağ, Türkiye'nin 2002 yılında 35 milyar dolar olan ihracatının bugün 260 milyar dolara dayandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Eskiden 35 milyar doların dışındaki 125 milyar dolar AB'ye, ABD'ye gidiyordu. O para şimdi Türkiye'ye geliyor, Türk milletine geliyor. Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki Türkiye olunca kazanca ortak olan bir Türkiye var. Sömürülen değil, adil ve haklı rekabetle kazanan bir Türkiye var. Kazanan Türkiye'yi ve ona kazandıran kadroları istemiyorlar. Gözünün içine bakıp, 'Terör örgütlerine binlerce tır silah veriyorsunuz, bunu yapmayın.' diyen bir iradeyi istemiyorlar. Daha şimdiden ABD'nin ve AB'nin dümen suyuna girmeye hazır olduklarını bir şekilde ifade eden, onların kuklası olacak birini istiyorlar. Eğer biz milli ve yerli politikalardan vazgeçersek, bu milletin hukukunu her türlü hukukun üstünde tutmaktan vazgeçersek önce biz, sonra milletimiz, sonra devletimiz kaybeder. Biz hep milletin hukukunu her türlü hukukun üstünde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Varsın bize karşı bir dünya bir araya gelsin. Varsın bize karşı terör örgütleri bir araya gelsin. Kim bir araya gelirse gelsin biz yolumuzdan da dönmeyiz, istikametimizden de dönmeyiz. Millet için koşmaktan da çalışmaktan da asla geri durmayız."

Konuşmasının ardından Bakan Bozdağ, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca'yı ziyaret etti.

BOZDAĞ, AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şefaatli ziyaretlerinin ardından Bozdağ Yenifakılı ilçesinde Yenifakılı İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katıldıktan sonra Halk Kütüphanesi ve öğretmenevini hizmete açtı.

AK Parti Yenifakılı İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katılmak üzere ilçeye gelen Bozdağ, toplantının yapılacağı İlçe Başkanlığı binası küçük olduğu için konuşmasını bina önünde gerçekleştirdi.

Yozgat'a ve Yenifakılı'ya yapılan yatırımları anlatan Bozdağ, 6'lı masanın uzun süredir istişare ettiğini, toplantılar yaptığını ancak aday belirleme konusunda karar alamadıklarını belirtti.

Bozdağ, 6'lı masadakilerin cumhurbaşkanı adayını konuşmaya bile cesaret edemediklerini belirterek, "Şimdi siz ülkenin cumhurbaşkanlığına aday göstereceksiniz ki ülkeyi yönetesiniz. Çünkü cumhurbaşkanı artık yürütme organıdır. Ülkeyi cumhurbaşkanı yönetiyor. Yürütme, yetki ve görevini cumhurbaşkanı kullanıyor ve bunlar dört senedir toplanıyor. Eskiden bu tip uzun istişarelere 'istikşafi görüşmeler' denirdi, yani bir şeyler keşfetmek için oturuyorlar. Bir şeyler bulmak için uğraşıyorlar. Yahu altı defa bir araya geldiniz, şimdi yedinci kez bir araya geleceksiniz, bir şey istikşaf edemedi mi bunlar? Belli ki edememişler." dedi.

Siyasi istikrar ve güçlü iktidarın önemine dikkati çeken Bozdağ, "Bunlar daha Türkiye'nin cumhurbaşkanı adaylığına kimi aday göstereceklerine karar vermek için bu kadar toplanıp, bu kadar istikşafi görüşme yapıp, bu kadar boş boş zaman öldürüp karar veremiyorlarsa ülke yarın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı dönemde nasıl bir araya gelecekler, nasıl karar verecekler? Ülkenin, bunların uzlaşmasını, anlaşmasını beklemeye vakti mi var? Şimdi ülkeyi başkası yönetiyor, sorun yok. Ama ya böyle bir imkan bunlara doğarsa bunlar nasıl karar verecekler?" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ KAYYUMLARA BIRAKILAMAZ"

Bozdağ, 6'lı masanın kendilerinin yönetecekleri bir cumhurbaşkanı adayı aradığını belirterek, "Türkiye'nin geleceği kayyumlara bırakılamaz, çok net söylüyorum. Bunlar Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Bunlar, bu 7'li masadaki liderlerin yönetimine rıza gösterecek, onların emir eri olmayı kabul edecek birini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istiyorlar. Siz Türkiye'ye lider mi seçeceksiniz yoksa 7'li masadaki liderlerin güdeceği birini mi Türkiye'ye lider seçeceksiniz? Türkiye'nin lideri, hiç kimsenin vesayetini de bir kayyumun yönetimini de kabul etmez, kabul edemez." diye konuştu.

"7'li yönetim Türkiye'nin istikrarını, güçlü iktidarını ve iyi yönetimini yok eder. Hiç kimseye kazandırmayan bir sonuç ortaya çıkarır." diyen Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin geleceğiyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur, olamaz da. Şimdiden diyorlar ki, 'cumhurbaşkanı seçilince hangi yetkileri kullanacak, hangilerini kullanmayacak, bir protokolle kayda geçirin. Kimde kaç bakanlık olacak, bunların bir taksimatını yapalım.' Şimdi memleketi parsel parsel nasıl parselleyeceklerini 'bir belgeye bağlayalım' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Anayasa'ya göre cumhurbaşkanının yetki ve görevlerinin belli olduğuna, devredilemez yetki ve görevleri bulunduğuna değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunlar devredilmez yetki ve görevlerin de kendilerine devrini istiyorlar. Yani Anayasa'ya ve yasaya aykırı bir yönetimi nasıl yapacaklarını seçimden önce protokole bağlayıp, gelince 'biz Anayasa'ya aykırı Türkiye'yi yöneteceğiz' diye milletin huzuruna çıkacaklar. Öyle şey olur mu? Buna hiç kimse izin vermez. Allah'ın izniyle ben inanıyorum, Türk milleti bütün bu oyunları bozacak, 2023'te Biden'ın ya da AB'nin değil, kendi gönlünden istediğini seçecek. Ve hiç kimse unutmasın, ne derse desin, Türk milletine yaslanmayan, Türk milletine güvenmeyen, Türk milletine dayanmayan sandıktan çıkamaz ve bu ülkeye iktidar olamaz. Allah'ın izniyle biz milletimize güveniyoruz."

Konuşmasının ardından Yenifakılı Halk Kütüphanesi ve öğretmenevini hizmete açan Bakan Bozdağ, ziyarette bulunduğu Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Şirin Altay'dan da çalışmaları hakkında bilgi aldı. »AA