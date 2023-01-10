“Halkımız umutla bekliyor”

İlçe ve köylerde halkın beklentilerini ve taleplerini dinleyen Milletvekili Ali Keven, bir haftalık yoğun ilçe programları kapsamında esnaf ve kurum ziyaretleri yaparken taziye ziyaretlerini de ihmal etmedi.

Yerköy ilçesinde kurulan çarşamba pazarında pazar esnafını ziyaret eden Milletvekili Keven, Yerköy ilçe Başkanı Hakan Uyar ile birlikte esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Keven: “Bu soğuk günlerde özveriyle çalışan esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Hem esnafımız hem de alışveriş yapmaya çalışan hemşerilerimiz yaşanan hayat pahalılığı ile mücadele ediyorlar. Ülkemizi ortak akılla yönetecek millet iktidarına az kaldı. 20 yılda paramızı pul haline getiren Saray yönetimi ve AKP iktidarı artık yolun sonuna geldi.” diye konuştu.

Yerköy ziyareti kapsamında Kaymakam Muharrem Coşgun’u ve Hastane Başhekimi Dr. Ali Demir’i ziyaret ederek ilçe hakkında görüş alışverişinde bulunan Keven görev yapan personele de başarılar diledi.

Daha sonra ise yakınları vefat eden Harun Aksoy’a, Mehmet Çelik’e, Hakan Minar’a ve Emin Kılıçay’a taziye ziyaretlerinde bulundu.

ÖĞRENCİ EVİNE MİSAFİR OLDU

Yerköy ziyaretinin ardından Şefaatli’ye geçen Keven, Şefaatli İlçe Başkanı Ömer İşgüzar’a vefat eden amcası için başsağlığı dileklerini iletti. Şefaatli’de öğrenim gören yüksekokul öğrencilerinin çay davetini de geri çevirmeyen Keven, İlçe Başkanı Ömer İşgüzar ve Gençlik Kolları Başkanı Sadettin Kılıç ile birlikte öğrenci evine misafir oldu.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

5 Ocak Perşembe günü önce İl Yöneticisi Mehmet Güven ile birlikte Yenifakılı ilçesini ziyaret eden Milletvekili Ali Keven, burada Yenifakılı İlçe Başkanı Mustafa Zararsız, Belediye Başkanı Soner Yalçın, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Arslan ve Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu ile görüştü. Yenifakılı kamuoyunun bilgisi olmadan TOKİ’ye devredilerek satılması düşünülen 2 bin 500 dekarlık hazine arazisini yerinde inceleyerek Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın’dan bilgi aldı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Yenifakılı’dan sonra ziyaret ettiği Boğazlıyan’da İlçe Başkanı Ahmet Peker, İl Yöneticisi Mehmet Güven, Belediye Meclis Üyeleri Sinan Budak, Mehmet Er, Coşkun Yüksel, İl Genel Meclisi Üyesi Emin Mustafa Baran ve kalabalık bir partili heyetle birlikte ilçe esnafına hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra ise yakınları vefat eden emekli öğretmen Hayrullah Öcalan’a, Aşağı Mahalle Muhtarı Hüseyin Babayiğit’e, Özler köyünde Mustafa Bektaş’a, Abdilli köyünde Hüseyin Öztürk’e taziye ziyaretlerinde bulundu. Uzunlu Belediye Meclis Üyesi Durdu Yılmaz’ın vefat eden babasının cenazesine de katılarak aileye başsağlığı diledi.

Boğazlıyan’da ilçe programlarının ardından Belediye Meclis Üyesi Sinan Budak’ın işyerine misafir olan Keven, akşam saatlerinde Yenipazar kasabasını da ziyaret ederek kasabada bulunan kahvede hemşerileriyle bir araya geldi. Keven burada, “Milletimiz şu an çok zor günler geçiriyor. Çiftçinin, emeklinin, esnafın, işsizin geçim sorunu var. Her gün bir zam haberi geliyor. Vatandaşımız şu kış gününde evini ısıtmanın derdinde. Hanelere gelen elektrik ve doğalgaz faturası el yakıyor. Kömür fiyatları el yakıyor. Türkiye rahat nefes alacağı bir değişimi bekliyor. Hep birlikte el ele verip ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız.” diye konuştu. »Haber Merkezi