Gündem Yozgat sorunları

CHP Milletvekili Ali Keven, Başkentin yanı başında ve Anadolu'nun merkezinde olan Yozgat’ın Orta Anadolu'da bulunan 13 il arasında 13’üncü sırada, 81 il arasında ise 65’inci sırada olduğunu söyledi.

Milletvekili Keven, “Gelişmişlik endeksinde Yozgat, 81 il arasında 65'inci sıradadır. 414 bin nüfusun 120 bini fonlardan alınan yardımlarla yaşamını sürdürüyor. Yozgat hızla göç veren iller arasında yer alıyor. Buğday, şekerpancarı ve nohut üretiminde ilk 3'te olan; yeşil mercimek üretiminde 1'inci olan; tarımda, hayvancılıkta, termal turizmde önemli potansiyellere sahip olan; zengin orman ve doğal güzellikleri içinde barındıran Yozgat'ımız neden gelişmiyor, neden hızla göç veriyor? Bunun sebebi, bunca potansiyeli ortaya çıkaracak bir siyasi iradenin olmayışıdır, verilen vaatlerin unutulmasıdır; Yozgat'ı değil, kendi bekalarını düşünen etkisiz yetkililerdir.” dedi.

ASKERİ BİRLİK VAADİ RAFTA KALDI!

Keven konuşmasında, “1970'lerde Yozgat'tan götürülen askerî birliğimizin yeniden Yozgat'a kurulmasıyla ilgili Yozgatlı hemşehrilerimin taleplerini iletmek istiyorum. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kürsüde konuşan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Temmuz 2014 tarihinde acemi birliği isteyen Yozgatlılara "Yozgatlıya acemi birliği yakışmaz, size usta birliği yakışır." diyordu. Daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimi için geldiği Yozgat'ta, 25 Şubat 2019 tarihinde yine aynı meydanda "Yeni askerî eğitim birliklerinden ilki Yozgat'a kurulacak." diyor. Verilen sözlerin üzerinden yıllar geçti ama Yozgat'a ne acemi birliği ne de usta birliği geldi. Yine, dönemin Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın 2011 yılında Yozgat'a yapmış olduğu ziyarette ‘Yozgat ve Sivas'ta savunma sanayisi yatırımı yapılacak.’ diye verdiği müjdenin karşılığını sadece Sivas aldı, Yozgat yine eli boş döndü, bu vaatlerin hepsi rafa kalktı.” ifadelerini kullandı.

MARKA KENT OLACAKTI GÖÇ ŞAMPİYONU OLDUK!

Keven, “Bir hatırlatma daha yapayım, tarih 17 Mayıs 2011, dönemin Başbakanı Erdoğan, Yozgat'ta miting meydanında konuşuyor, diyor ki: "Yozgat'ı üvey evlat olmaktan kurtardık. Bozkırın ortasında bir marka kent oluşturacağız. Üniversite ile şehrin ulaşımını sağlayacağız, hafif raylı sistem kuracağız." Şimdi soruyorum, bu vaatler ne oldu? Sayın milletvekilleri, Yozgat'ın nüfusu yirmi yılda 680 binden, 414 bine geriledi, bu mu marka kent oluşturma vizyonu? Yozgat, AKP iktidarında marka kent olamadı, göç veren iller içerisinde şampiyon oldu maalesef.” şeklinde konuştu

KARA TREN 100 YIL ÖNCE GELDİ, HIZLI TREN BİR TÜRLÜ GELEMEDİ!

Yozgat bir türlü tamamlanamayan kamu yatırımlarından da payını aldığının altını çizen Keven, “Yüksek hızlı tren için bugüne kadar verilen tarihlere bakalım. Dönemin Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, 2009'da temeli atıldığını ve 2012'de hizmete açılacağını, 840 trilyona mal olacağını söylüyor. AKP Milletvekili Ertuğrul Soysal 2011 yılında yaptığı konuşmada hızlı trenin 2014'te açılacağını ve 3 milyar dolara mal olacağını söylüyor. Yine, Bekir Bozdağ, ‘2015'te bitecek, 60 dakikada Ankara'ya ulaşacaksınız.’ diyor. AKP Milletvekili Yusuf Başer, Yozgatlıların ‘Kara tren gelmez mi ola...’ diye türküler yaktığını ve hızlı trenin kara tren yerine yakın bir zamanda hizmete gireceğini söylüyor. Binali Yıldırım ise ‘2017'de tamamlamayı hedefliyoruz.’ diyor. Görüldüğü gibi defalarca tarih sözü verildi, tam 8 kez açılışı ertelendi. Ankara-Konya-Karaman arasındaki 443 kilometrelik hızlı tren hattını altı senede tamamlayıp açan iktidar, 405 kilometrelik Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattının açılışını 8 kez erteleyerek 13'üncü yılda hâlâ açamadı. Bakın, bir şey daha söyleyeyim, Yozgat insanının aklıyla dalga geçenlerden Yozgat ve Yozgatlıya yâr olmaz.” dedi.

YARIM KALAN İŞLER TAMAMLANMALIDIR!

Keven, “TOKİ, Yozgat'ta Menekşe Evleri hak sahiplerine yapacağı konutların inşasına bir an önce başlayarak bitirmelidir, Menekşe Evleri hak sahiplerine yeni bir mağduriyet yaşatmamalıdır. Ayrıca, iş bitim süresi 13 Mart 2022 olan ve en son Temmuz 2022'de teslim edileceği söylenen Sarıhacılı bölgesindeki TOKİ evleri bir an önce teslim edilmelidir. Yozgat Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Merkezi İnşaatı, Hal Binası, Bankalar Caddesi Projeleri yarım kalmış durumdadır. Yozgat Stadyumu inşaatı da onca tartışmaya rağmen henüz tamamlanmamıştır. Havaalanı inşaatı tamamlanmayı bekleyen işler arasındadır.” ifadelerini kullandı.

YOLU, KANALİZASYONU OLMAYAN 60 KÖY VAR!

Yozgat'ta hâlâ kanalizasyon altyapısı olmayan, içme suyu yetersiz köylerin olduğunu ifade eden Keven, “Defalarca söylememe rağmen, yapılacağı söz verilmişken Çayıralan-Evciler köyünün yolu yapılmadı. Ayrımcılığa maruz kalan, yolu yapılmayan onlarca köyümüz var. Bakın, Şefaatli Gülistan, Tahiroğlu, Sarıkent, Temlik, Hamzalı yol ve su sorunu; Çayıralan Evciler, söylememize rağmen yolu hâlâ yapılamadı; YozgatMmerkez Dağyenicesi yolu, Kışlaköy, Büyükmahal yolları... Deremumlu'daki TEİAŞ direkleri hâlâ tahtadan, hiçbir hizmet alımı yapılmıyor. Akdağmadeni Hüyüklüalan, Yazılıtaş, Bozhüyük, Çağlayan, Ardıçalan, Çerçialan köylerinde kilit parke taşı yok, yol sorunları devam ediyor. Yozgat'ta 60'ın üzerinde kanalizasyonu olmayan köy var.” şeklinde konuştu.

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