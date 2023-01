Gönüllere misafir oluyor

AK Parti’nin tek vekili konumunda olan Milletvekili Başer, vatandaşlarla kurduğu samimi ve içten diyaloglarla da takdir topluyor.

HALKLA İÇ İÇE

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat’ın sorunlarına yönelik yaptığı çalışmalarla bir yandan halkın duasını alırken bir yandan da halkla iç içe zaman geçirmeye devam ediyor. Yoğun meclis ve parti çalışmalarının ardından zamanlarını Yozgat’ta geçiren Milletvekili Başer, hemşehrileriyle kucaklaşıyor. Başer, Yozgat’ın tüm ilçeleri, kasaba ve köylerinde halkla en çok buluşan siyasetçi olarak dikkat çekiyor. Meclis ve parti çalışmaları dışında her hafta sonu mesaisinin tamamını Yozgat, ilçeleri ve köylerinde geçiren Başer, düğün, cenaze sivil toplum örgütleri ziyaretlerine aksatmadan devam ediyor.

ESNAFLARLA KUCAKLAŞTI

Başer, dün olduğu gibi bugünde her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Başer, partili üyeler ile birlikte Yozgat’ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yozgat’ın ilçe, belde ve köylerini karış karış gezerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek takibini yapan Başer’in Yozgat esnaf ve vatandaşlarla bir kez daha hasret giderdi.

Kurduğu samimi diyalog ve içten yaklaşımlarla gönüllülere de misafir olan Başer, her kesimle kucaklaştı.

BAŞER’E SEVGİ SELİ

Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılanan Başer, “Milletvekili seçildiğim ilk günden bu yana her zaman vatandaşlarımızla bir arada olmaya gayret ediyorum. Yozgat’ımız ilçelerimizle bir bütündür.

İlimizin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik yatırım ve hizmetlerin gelmesi noktasında gerek ilgili bakanlıklarımız gerekse bürokrasi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız ilimize ve insanımıza en iyi şekilde hizmeti sunmaktır. Bunun gayreti içerisindeyim. Bugünde ilimiz esnafını ziyaret ettim. Esnaf ve vatandaşlarımızla hemhal olduk. Dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntı elbette ülkemizde de kısmen yaşansa da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi tecrübesi ve öngörüsü dirayetli liderliği ile inşallah en kısa sürede bu sıkıntının üstesinden de gelinecektir.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Muhalefet her ne kadar yapılan yatırımları görmezden gelse de; sadece Yozgat’ımızda değil ülkemizin dört bir tarafından yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İnşallah 2023 seçimlerinde de Cumhur İttifakı ile bu yatırımlar artarak devam edecektir. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza AK Parti’ye güveni tamdır.” diye konuştu.

