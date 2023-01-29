Girişimi kınadı

İsveç'te Kur’an-ı Kerim'in polis eşliğinde yakılmasına müsaade edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Başkan Aydoğmuş, “Yüce dinimiz İslam’a ve kutsal değerimiz Kur’an-ı Kerim’i yakarak hakaret eden İsveçli siyasetçiyi şiddetle kınıyorum. İsveç’te polis koruması ile Kur’an-ı Kerim yakarak İslam dünyasını ayağa kaldıran İsveç Sıkı Yön Partisi başkanı Rasmus Paludan, bu seferde Danimarka’da çelik yelek giyerek polis korumasında tekrara Kur’an-ı Kerim yakarak ne kadar aşağılık, ne kadar alçak olduğunu göstermiştir. Alçakça düzenlene provakatif eylemi yapan ahlaksız namussuz şerefsiz şahsiyetsizi İsveç Siyasetçi Rasmus Paludan ve bu olaya izin veren İsveç ve Danimarka devletini ile olaya sessiz kalan Avrupa ve İslam devletlerini şiddetle kınıyorum. Bu eylemi yapan Danimarkalı İsveç siyasetçi Rasmu Paludan hakkında uluslararası mahkemeler acilen devreye girmeli en üst düzeyde yargılanmalıdır. Dini inanç ve düşünce hürriyetine hakaret den bu şahıs hakkımda en ağır cezayla cezalandırılmalıdır. Ayrıca; İsveç in ve Finlandi yanın Nato’ya alınmaması noktasına Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kesin ve kararlı olmasını, geçmişte birçok kez yaptığı dün dündür bugün bugündür dememeli, kesinlikle onay vermemelidir.” dedi.

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