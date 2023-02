“Gençliğin yanındayız”

Başkan Bilgin yapmış olduğu açıklamada; “Genç seçmenin sandıktan uzak tutulması, oy kullanmalarını istememeleri ve gençlikten korktukları için seçilen tarihin ne derece manidar olduğunu gördük. İktidarın verdiği tarihin üniversitelerin akademik takvimlerine göre vize sınavlarına denk getirildiği, öğrencilerin memleketlerinde oy kullanmasının önüne geçilme çalışıldığı, z kuşağı diye bölmeye, küçümsenmeye çalışılan nesilden ne denli korkulduğunu ispatlar nitelikte. Gençleri iktidar ve koltuk heveslerine kurban eden AK partinin demokrasiye vurmak istediği darbe ve ortaya koyduğu her türlü engelin üstesinden gelen bir gençlik olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Fikri hür, vicdanı hür neslin ‘Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet’ nidalarını kısmak için seçilen 14 Mayıs’ta gençlerin oy kullanabilmesi için, İYİ Parti Gençlik Kolları olarak ‘sandigagidiyoruz.biz’ adlı platform oluşturduk. Bu platformda, üniversiteli gençlerimiz bilgilerini girerek memleketlerinde oy kullanabilmek için ulaşım masraflarının İYİ Parti olarak karşılanmasını sağlamış olacaklar. İktidarın yanlış politikalar izleyerek ülkemizi zor duruma düşürdüğü, ekonominin içler acısı bir hal aldığı şu dönemde hangi parti, hangi görüş olursa olsun ayırt etmeksizin her bir öğrenci kardeşimizin sandığa gitmelerini amaç edinen bu projeye, başta İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Uğur Poyraz’ın Twitter da başlatmış olduğu akımda, İl Başkanımız Sayın Bünyami Katipoğlu da 66 öğrencimizin ulaşım masraflarını karşılayacağını bildirmiş, gençliğe önem veren, gençlerin geleceğimizin Türkiye’sinde söz sahibi olmasını isteyen her bir vatandaşımızı da bu akıma katılmalarını ve destek vermelerini vurgulamıştır. İYİ Parti Yozgat Gençlik Kolları olarak, başta Uğur Poyraz’a akabinde İl Başkanımız Bünyami Katipoğlu’na, devlet yönetiminde gençlerin söz sahibi olmasını bir kez daha destekledikleri ve gençliğe verdikleri önemi her şekilde sergiledikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de bu akıma ortak olmak isteyen hemşehrilerimizi desteğe davet ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan 7/24 bizlere ulaşabilir, İl Başkanlığımızda bizleri ziyaret edebilir ve gerekli işlemler için bilgi alabilirsiniz. Gençlik susmayacak, koyduğunuz her engeli aşacaktır. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için çok az kaldı.” dedi.

