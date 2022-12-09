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“Gençler ülkemizin geleceğidir”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Kick Boks Federasyonu İç Anadolu Bölge üyesi ve Kick Boks Yozgat İl  Temsilcisi antrenör Yunus Avcı ve öğrencilerini antrenmanlarında ziyaret etti. 

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
“Gençler ülkemizin geleceğidir”

“Geleceği gençler inşa edecek... Her zaman gençlerle birlikteyiz. Sporun, sanatın, kültürün ve ahlakın yanındayız…” diyen İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Geçtiğimiz aylarda düzelenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 2 sporcumuzun Türkiye birincisi, 2 sporcumuzun da Türkiye üçüncüsü olmasında büyük emeği olan, Türkiye Kick Boks Federasyonu İç Anadolu Bölge üyesi ve Kick Boks Yozgat İl Temsilcisi antrenör Yunus Avcı hocamızı ve öğrencilerini ziyaret ederek çalışmalarını yerinde izledim. 
Öncelikle böyle büyük bir organizasyonda Yozgat’ımızı Kick Boks Şampiyonasında Türkiye birinciliğine taşıyan Yunus Avcı hocamızı ve öğrencilerini tekrar kutluyor tebrik ediyorum. 
Şunu söylemek istiyorum. Gençliğe sahip çıkmayan, sanatı, sporu, kültürü ve ahlakı olmayan milletler yok olmaya mahkûmdur. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim." Bu bağlamda bizlerde ahlakı merkeze alıp, sanatı, sporu ve kültürü yaşatmaya çalışan, buna zaman ayırarak gençlerin ahlaklı bir şekilde yetişmesi için spora, sanata, kültüre kim yönlendiriyorsa, bizlerde hiç bir ayrım gözetmeden yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. 
Buradan belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, esnaf kardeşlerimize, Yozgatlı hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Çevrenizde bulunan bu çalışmaları ziyaret ediniz, maddi ve manevi destek olunuz. Bu organizasyonların desteğe ihtiyacı var buraları yalnız bırakmayınız. Bu gençler, sizin gençleriniz. Bu gençler ülkemizin geleceğidir.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Gençler ülkemizin Geleceğidir
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