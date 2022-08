Gençler sordu, Bozdağ cevapladı

Bakan Bozdağ, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde (BAYGEM) bir araya geldiği gençlere hitabında, hep gençlere güvendiklerini ve inandıklarını, onlarla beraber yol yürüdüklerini çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlik kollarında yetiştiğini, başkanlık yaptığını, onların hissiyatlarını en üst düzeyde tüm Türkiye'ye duyurarak sesleri olduğunu ifade etti.

AK Parti 2001'de kurulduğunda, Türkiye'nin önünü, ufkunu açmak, içinde bulunduğu sorunları çözmek, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek, pek çok engeli aşmak ve yasakları ortadan kaldırmak için ciddi bir bariyerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Bozdağ, iktidar oldukları ilk dönemlerde, okullardaki kalabalık sınıfların, üniversite okuyan öğrencilerin azlığının içlerini yaktığından bahsetti. Eğitime büyük bütçe ayırdıklarını aktaran Bozdağ, son 20 yıldır Türkiye'nin bütçesinin birinci sırasında eğitime ayırdıkları pay olduğunu kaydetti.

Bakan Bozdağ, ortaöğretimi zorunlu olarak 12 yıla çıkarmak suretiyle ülkenin bütün gençlerinin en az lise mezunu olmasının önünü açtıklarını belirterek Türkiye'de 76 olan üniversite sayısını 208'e, 180 civarındaki yurt sayını 783'e çıkardıklarını dile getirdi.

Eskiden gençlerin büyük kısmının, üniversite kontenjanlarının azlığı nedeniyle çok çalışmalarına rağmen bu sınırları aşamadıkları için üniversite okuyamadığından söz eden Bozdağ, "Ben gençlere soruyorum. 1,5 milyon gencin ancak üniversiteli olduğu bir Türkiye mi gencine daha büyük kıymet veriyor? Yoksa 8,5 milyon gencin üniversiteli olduğu bir Türkiye mi? Elbette ki 8,5 milyon gencin üniversiteli olduğu bir Türkiye daha iyidir." dedi.

Gençlerin siyasette etkin rol almaları için de ciddi çabalar sarf ettiklerini anlatan Bozdağ, milletvekili seçilme yaşını 18'e sekize indirdiklerini anımsattı.

"Nasıl bunlara seçilme hakkı veriyorsunuz?" diye tepki gösterildiğini dile getiren Bozdağ, "'Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim olacak?' sorusuna cevap verme konusunda gençlere güveniyoruz. Türkiye'nin Yasama organında kimler görev alacak? Vekil kim olacak? Onlara oy verecek gençlere güveniyoruz. Belediye başkanı, belediye meclis üyeliği, muhtar seçiminde gençlere güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Bekir Bozdağ, gençleri siyasetin içine çeken adımları kendilerinin attığını vurgulayarak, diğer partilerin bu noktada AK Parti'yi örnek alan bir yaklaşım içerisinde olduğunu kaydetti.

AK Parti'ye şu an itibarıyla üye olan kayıtlı 18-30 yaş arasındaki gençlerin sayısının yaklaşık 1,5 milyon civarında olduğunu aktaran Bozdağ, "Biz gençlerle beraber yürüyoruz bu yolu. İnşallah gençlerle beraber dün, bugün bütün hedeflere ulaştığımız gibi bundan sonra da beraber hedeflere ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

TÜRKİYE'DE HUKUK REFORMLARI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de hukuk devletini güçlendiren çok ciddi reformları da hayata geçirdiklerinden söz etti.

İnsan hakları, demokratikleşme ve hukuk devleti, insanların onurlu, saygın bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşaması konularında tarihi adımlar attıklarını söyleyen Bozdağ, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar lehine anayasaya pozitif ayrımcılığı getirip bir hüküm olarak koyduklarını anlattı.

İnsan hakları ve hukuk devleti konusunda altında imzaları bulunan her anlaşmayı iç hukukun parçası haline getiren tarihi reformu hayata geçirdiklerini aktaran Bozdağ, yeni dönemde devleti, yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşlarını doğrudan vatandaşların denetimine açan tarihi adımlar attıklarını kaydetti.

Kişisel verilerin korunmasına dair yürüttükleri çalışmalardan da bahseden Bozdağ, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri incelemek üzere kurulan Kamu Denetçiliğine de değindi. Bakan Bozdağ, hak arama yollarını çoğalttıklarının altını çizerek şöyle konuştu: "Bir yandan 'eşitlik' dedik, eşitliği sağlayan adımlar attık. Ama burada ihlal olursa Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu kurduk. Bilgi edinme hakkını verdik. Burada bir sıkıntı çıkarsa Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunu kurduk. Bu da diğer bir hak arama yolu. İdarenin isleyişini denetleme için müracaat yolu verdik. Bunu denetlemek üzere de Kamu Denetçiliği Kurulunu kurduk. Kişisel verileri bir hak olarak düzenledik. Bunu denetlemek üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulunu kurduk. Vatandaşa yeni bir hak arama yolu verdik. Biz bireysel başvuruyla yargıyı da denetleme imkanını hak ihlalleri açısından getirdik bir başka hak arama yolu verdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları gençlerimize, vatandaşlarımıza yeni haklar verirken onlara yeni hak arama yolları da açtı. Yeni hak arama imkanları da verdi."

Hak arama yolunun önünde de Türkiye'de ciddi engeller bulunduğuna işaret eden Bozdağ, bunları kaldırdıklarını belirterek örnekler verdi.

Bozdağ, Türkiye'de hukuk devletinin sağlıklı işlemesi için yargı yolu kapalı hiçbir alanın dahi olmaması gerektiğini vurgulayarak "Allah'ın izniyle ülkemizi demokratikleşme, hukuk devletini güçlendirme, gençlerimizin önünü açma noktasında tarihi reformlara imza attık. İnşallah bundan sonra gençlerimizle beraber yürümeye ve onların hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz gençler için geleceğin yöneticileri için gelecekte Türkiye'ye emanet edeceğimiz insanlarımız için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERE "SOSYAL MEDYA" UYARISI

Adalet Bakanı Bozdağ, bir soru üzerine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM'de yaşadıklarını gençlerle paylaştı.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Bozdağ, dokunulmazlık konusuyla ilgili bilgi verdikten sonra, "İnşallah kaçamayacak. Devletin her yerde gözü var, onu bilmeniz lazım. Devletimiz hamdolsun gücü ve kuvvetiyle her türlü tedbiri alıyor." dedi.

Sosyal Medya Yasası ile ilgili soru üzerine Bozdağ, herkesin sosyal medyada yazıp çizdiğini, burada akan bilgilerin bir kısmının sıhhatli bilgiler olduğu gibi büyük bir kısmının ise aslı olmayan, yalan, iftira, manipülasyon içeren bilgiler olduğunu belirtti.

Bozdağ, sosyal medya kullanan gençlere seslenerek "Orada gördüğünüz bir bilgiyi alıp teyit etmeden, doğruluğunu diğer doğru kaynaklardan ölçümlemeden lütfen kullanmayın. Eğer kullanırsanız birinin iftirasını siz de yayan biri olursunuz. İftira etmek ve iftirayı yaymak da suçtur. Gerçek alemde ne suçsa sanal alemde de suç. Sosyal medyada kullanımı konusunda bütün gençlerimize 'Lütfen dikkat.' diyorum." uyarısında bulundu.

Sosyal medya yasasının sahte veya gerçek hesaplarla insanların onuruna, haysiyetine, kişiliğine, saygınlığına, ahlaksızca saldıran ve bu saldırıyı tehdit, şantaj gibi maksatlarla kullanan kişilerle ilgili daha etkin bir denetim süreci ve yaptırım getirdiğine işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yoksa konuşan kişileri cezalandırmak değil. Bazen medyada duyuyorsunuz. 'Tweet attı, ceza aldı.'. İnsanlara tweet attı diye Türkiye'de ceza verilmiyor. Tweet atıyor, sizin annenize sinkaflı küfür ediyor. Bu küfrü içerdiği için ceza alıyor. O yüzden hapis cezasıyla karşılaşıyor. Öbürleri de diyor 'İfade hürriyeti.'. Canan Kaftancıoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ölmüş annesine ve kendisine alçak bir ifadeyle sinkaflı tweet atıyor. Utanmadan bunu 'İfade hürriyeti' olarak değerlendiriyorlar. Bu ifade hürriyetiyse aynı laflar size de söylendiğinde mezhebiniz genişse teşekkür etmeniz lazım. Bizim mezhebimiz o kadar geniş değil. Bu ifade hürriyeti olur mu? Soruşturulanlar, yargılananlar var. Eleştiriye kimse ceza vermiyor."

Sosyal medyanın ortaya koyduğu yalanların doğruları savunmayı zorlaştırdığını ve linç kültürü oluşturduğunu belirten Bozdağ, sosyal medya yasasının ekimde çıkacağını söyledi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Adalet Bakanı Bozdağ, kadına yönelik şiddetle ilgili cezalara ilişkin bir soru üzerine, kadınlara yönelik şiddet suçlarıyla ilgili ciddi adımlar attıklarını, Türkiye'de kadın hakları konusunda AK Parti iktidarlarından daha büyük reform yapan bir iktidarın olmadığını vurguladı. Kadına şiddete yönelik getirilen yeni ceza uygulamalarına ilişkin bilgi veren Bozdağ, yaptıkları yeni düzenlemelerle kadına yönelik şiddete karşı en ağır cezaları getirdiklerini, takdiri indirim uygulamalarıyla da kadınları koruyan adımlar attıklarını kaydetti. »AA