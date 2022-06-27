81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamasını Yozgat teşkilatı adına İl Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Kızılay yaptı. Düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı Nihat Kayhan, partililer ve halk katıldı. LGBT ahlaksızlığına geçit vermeyeceklerini haykırmak için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirten İl Gençlik Kolları Başkanı Kızılay, “Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak, bugün burada bulunma amacımız; hakiki ve öz bir medeniyet kurma ideallerimizi yok etmeye teşebbüs eden ve uğruna çok fazla bedel ödemiş olduğumuz değerlerimizi hiçe sayan, bu topraklara yabancı ve mayası ne yazık ki bozulmuş güruhu ve onların gizli destekçilerini; alenen uyarmak ve ihtimal dahilinde Hakk'a çağırmaktır. 50 yıldır Erbakan Hocamız bizlere Haim Nahum Doktrini'nden bahsetti. Ne diyordu; Bir ülkeyi savaşla işgal edemiyorsan, şunları yapmalısın: Aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, borca esir edeceksin, dininden uzaklaştıracaksın, böleceksin, böldüklerini birbiri ile çarpıştıracaksın ve kolay lokma haline getirip yutacaksın (işgal edeceksin).” dedi.

‘HER ALANDA KARŞILARINDA DURACAĞIZ’

Kızılay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bizler de görüyoruz ki; her geçen gün Türkiye'mizin ahlaki, toplumsal, dini değerlerinde yozlaşma ve insanımızın geçmişle bağını kopartmak suretiyle onu yalnızlaştırma, umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmaları yayılmaktadır. Aslında insanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberler, insanlığın değeri olarak yetişen âlimler, kendisini yetiştiren düşünürler ve bilim insanları aracılığıyla insanlık gelişmiş ve belli bir medeniyet seviyesine ulaşmıştır. İnsanlığın dönem dönem içine düştüğü sapkınlıklardan ALLAH (CC), onları elçileri vasıtayla uyarmış ve doğru yolu göstermiştir. Geldiğimiz noktada, özellikle son birkaç yılda, belli şer odaklarının düğmeye basmasıyla, hükümetler ve uluslararası organizasyonlardan aldıkları desteklerle; LGBT ve türevleri, zinayı koruyan kanunlar ve nizamlar, cinsiyet eşitliği çalışmaları, kaldırılan İstanbul sözleşmesi ve halen yürürlükte olan ilgili kanun maddeleri ile bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabası ile karşı karşıyayız. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uğraşan; ahlaksızlıklarını gençlere empoze etmeye çalışan LGBT derneklerinin her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyor, devlet yetkililerimizi bu ahlaksızlığa son vermek için göreve davet ediyoruz.”

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