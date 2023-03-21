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'Gayret bizden Tevfik Allah'tan'

21 Mart 2023 Salı 02:00
'Gayret bizden Tevfik Allah'tan'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Türkiye Bilimler Akademisi ve Avrupa Bilimler Akademisi asil üyesi İYİ Parti ARGE Başkan Taner Demirer 28. dönem milletvekilliği seçimi için aday adaylık başvurusunu yaptı.
Demirer, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Aziz hemşehrilerim, 28. dönem milletvekilliği seçimleri için İYİ Parti aday adayı olarak bugün başvuruda bulundum. Şimdiye kadarki meslek hayatımda, sizlere hizmet etmeye çalıştım bundan sonra da Allah nasip ettiyse önce vilayetime sonrada tüm memleketimize bilgi ve tecrübemle hizmet etme niyetiyle yola çıkıyorum. Niyet Hayır Akıbet Hayır Olur İnşallah. Engin gönlüyle, irfanı ile mütevazılığı ve sevgisiyle, hoşgörüsüyle vatanperverliği maruf Yozgat’ımız fazlasıyla hizmeti hak etmektedir. Buna vesile olmak, bunun için çaba göstermek benim için en büyük şereftir. Her zaman eli çantalı değil, gönlü sevdalı olarak siz hemşehrilerimin dertlerini derdim bildim ve elimden geleni yapmaya çalıştım, bundan sonra da sizler layık görür, teveccüh gösterirseniz, yine sizlerin hâdimi olmak şiarım olacaktır. Milletimiz, hizmeti en güzel şartlarda yaşamayı, huzuru, mutluluğu, en çok da umudu fazlasıyla hak etmektedir. Millete umut olma yolunda duamız, Cenabı Hakk'ın bizlere güç ve kuvvet vermesidir. Güzellik, hayır ve İYİ'lik yolunda Gayret bizden Tevfik Allah'tandır.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Gayret Bizden Tevfik Allahtan
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