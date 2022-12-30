“EYT bir haktır”

Yapılan açıklamaların üzerine Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, açıklamada bulundu.

Başkan Aydoğmuş yapmış olduğu açıklamada; “Önemli olan sorunu kimin çözdüğü değil sorunun çözülmesidir. Öncelikle EYT hakkını almak için uzun uğraşlar veren "Seçim kaybetsem de EYT ile gelmeyin" dendiği halde gündemde tutan EYT dernekler Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ile EYT dernekleri başkanlarına ve geçte olsa EYT mağduriyetini görmezden gelmeyerek hakkı uygulayan hükümete teşekkür ediyoruz. Siz her zaman hakkı uygulayın biz hep teşekkür ederiz. Şimdi; EYT serüvenini kısaca hatırlayacağı olursak. EYT dernekler federasyonu Gönül Boran Özüpak başkanlığında İstanbul’da ilk mitingini yaptığında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu mitinge destek verdi, açıklama yaptı. Bu bir haktır verilmelidir, onlar vermezse biz veririz dedi. Daha sonra EYT Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak yönetimi ile sorunu çözmek için Gelecek Patisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile protokol imzalamıştı ve iktidara geldiğimizde bu sorunu kökten çözme sözü vermiştir. Daha sonra bu konu 6’lı masanın önceliği olmuştur. Çok şükür uzun uğraşlar sonucu yaş şartı olmaksızın milletimize EYT hakkı verilmiştir. Bununla ilgili kanununda en kısa sürede çıkacağını umut ediyoruz. Ayrıca EYT ile ilgili yaş şartının kalkmasını memnuniyetle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Şimdi gelelim asıl meseleye, EYT de asıl çözüm bekleyen sorun staj mağdurlarının sorunu yani okurken işyerlerinde staj yapan kişilerin staj başlama tarihleri sigorta başlangıcı sayılmalıdır. Ayrıca; 25 yıllık hizmeti tamam olanlara yurt dışı borçlanmasında olduğu gibi prim satın alma hakkı verilmelidir. Bu iki sorun çözüldüğünde EYT tam anlamıyla çözülmüş olacaktır. Bu şekilde insanların mağduriyet hakkıyla giderilmiş olur ve hak yerini tam anlamıyla bulmuş olur. Staj mağdurları ve eksik primlerin satın alınması konusunun kanuna konmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi