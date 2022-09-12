Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.521,38
ALTIN
1.006,90
DOLAR
18,23
STERLİN
21,20
EURO
18,37

Esnafla bir arada

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, esnafları ziyaret etmeye devam ediyor.

12 Eylül 2022 Pazartesi 02:24
Esnafla bir arada

İlçe ziyaretlerinin yanı sıra esnaflar ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, sohbet edip talepleri dinledi. 
Başkan Yılmaz, “Bütün sektörlerdeki işletmeler, esnaflarımız zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ekonomi ülkemizde çökmüş durumdadır. İnşallah Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde ülkemiz istikrara ve huzura kavuşacaktır. Sorunlar belli ve bu sorunları çözebilecek bilgi, birikim ve tecrübesiyle ve aynı zamanda Uluslararası arenada kabul görmüş Sayın Genel Başkanımızdan başkası değildir. Halkımız partimize ve Genel Başkanımıza güveniyor. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. ”diye konuştu. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Esnafla Bir Arada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nice yıllara
Nice yıllara
Hayırlı olsun
Hayırlı olsun
Yozgat’tan tam destek
Yozgat’tan tam destek
"Çağrım Sana" mitingleri başladı
"Çağrım Sana" mitingleri başladı
Başer durmuyor
Başer durmuyor
Tarife açıklandı
Tarife açıklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim