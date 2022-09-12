Esnafla bir arada

İlçe ziyaretlerinin yanı sıra esnaflar ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, sohbet edip talepleri dinledi.

Başkan Yılmaz, “Bütün sektörlerdeki işletmeler, esnaflarımız zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ekonomi ülkemizde çökmüş durumdadır. İnşallah Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde ülkemiz istikrara ve huzura kavuşacaktır. Sorunlar belli ve bu sorunları çözebilecek bilgi, birikim ve tecrübesiyle ve aynı zamanda Uluslararası arenada kabul görmüş Sayın Genel Başkanımızdan başkası değildir. Halkımız partimize ve Genel Başkanımıza güveniyor. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. ”diye konuştu.

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