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“Enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz”

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada; sabit gelirli ile esnaf ve sanayicileri enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyledi.

20 Kasım 2022 Pazar 02:11
“Enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkânlarımız dâhilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu anlamda asgari ücret dâhil yine yılsonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız." dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Önceki Dönem Teşkilat Mensupları İle Buluşma Programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini söyledi. 
EYT için de sürenin fazla kalmadığını, çözümün gelmek üzere olduğunu aktaran Oktay, "Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkânlarımız dâhilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dâhil yine yılsonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz." diye konuştu. »İHA

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