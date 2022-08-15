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‘Dosdoğru çalışacağız’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisince Yozgat'ta düzenlenen mitinge katıldı. Babacan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde, iktidarı eleştirdi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 02:36
‘Dosdoğru çalışacağız’

DEVA Partisi olarak hiç kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı, düşüncesi nedeniyle hor görülmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Babacan, "Hiç kimsenin ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kimse kendisini bu ülkenin üvey evladı hissetmeyecek. Herkes bu ülkenin birinci sınıf onurlu vatandaşı olacak. Kazanılmış tüm hakların güvencesi hukuk olacak. Özgürlükler üzerindeki baskıları da teker teker kaldıracağız." dedi.
Babacan, ülkeyi özgürlük ve zenginlik limanına sağ salim yanaştıracaklarını ifade ederek, "Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dosdoğru çalışacağız. Ne iş yaparsak yapalım bin biliyorsak bir bilene soracağız. Her işi mutlaka ehline vereceğiz." diye konuştu. »AA

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Dosdoğru çalışacağız
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