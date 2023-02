Depremzedeleri ziyaret ettiler

Yapmış oldukları ziyarete ilişkin Milletvekili Keven, “Deprem bölgesinden ilimize gelen misafirlerimizi kaldıkları Yozgat Bozok Öğrenci Yurdu'nda ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Her an yanlarında olduğumuzu, her zaman ulaşabileceklerini ilettik. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Misafirlerimizle ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Rasim Parlak'a, Bozok Öğrenci Yurdu yönetimine ve personeline çok teşekkür ederim. Yine Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi olan depremzedeleri ziyaret ederek acil şifalar diledik. Hastane yönetimine, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” »Haber Merkezi