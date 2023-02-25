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Depremzedeleri ziyaret ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İl Kadın Kolları Başkanı Şule Boztepe ve yönetim kurulu üyeleri deprem bölgesinden Yozgat'a gelerek Bozok Öğrenci Yurdu’nda kalan ve Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi olan misafirleri ziyaret etti.

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Depremzedeleri ziyaret ettiler

Yapmış oldukları ziyarete ilişkin Milletvekili Keven, “Deprem bölgesinden ilimize gelen misafirlerimizi kaldıkları Yozgat Bozok Öğrenci Yurdu'nda ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Her an yanlarında olduğumuzu, her zaman ulaşabileceklerini ilettik. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Misafirlerimizle ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Rasim Parlak'a, Bozok Öğrenci Yurdu yönetimine ve personeline çok teşekkür ederim. Yine Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi olan depremzedeleri ziyaret ederek acil şifalar diledik. Hastane yönetimine, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” »Haber Merkezi

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Depremzedeleri Ziyaret Ettiler
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