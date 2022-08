Daha iyi hizmet

Bakan Bozdağ, Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu, İlçe Jandarma Komutanlığı binası, Kazım Karabekir Fen Lisesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü hizmet binalarının açılış kurdelelerini kesti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin seçmen listeleri iddialarına ilişkin, "Adalet Bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Meşru bir yoldan almadığınız açık." dedi.

Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlan bazı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanının kısa sürede şantiyeye döndüğünü, geceyi gündüze katarak eser üretmek için ter döktüklerini anlattı.

Ulaşımda, eğitimde, sağlıkta ve çok sayıda alanda büyük yatırımların yapıldığını dile getiren Bozdağ, Türkiye'nin bütün illerinin üniversite şehrine dönüştürüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin şehir hastaneleriyle tanıştırıldığını aktaran Bozdağ, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyanın en iyilerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

Hicri yılın ilk ayı muharrem ayında bulunulduğunu hatırlatan Bozdağ, bu ayın kutsal bir ay olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağ, cemevlerine yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin dört bir yanında Alevi ve Sünni vatandaşların her birinin arasında büyük bir sevgi ve saygı bağının bulunduğunu söyledi.

"CEMEVİ DE BİZİMDİR, CAMİ DE BİZİMDİR"

Alevilerin, Sünnilerin Türkiye'nin gücü ve zenginliği olduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti: "Cemevi de bizimdir cami de bizimdir. Alevi de Sünni de bizimdir. Alevi de Sünni de bu ülkenin bütün renkleri ve dilleri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bizi birleştiren bunca şey varken ayrıştırmak için hesap yapanlar dün olduğu gibi bugün de beyhude uğraşanlardır. Milletimizin arasındaki sevgi, saygı bağlarını koparmaya, birliğimiz, diriliğimizi bozmaya, insanlarımız arasında fitne, fesat sokmaya kimse muvaffak olamayacaktır. Son günlerde cemevlerine ve Alevi kardeşlerimizin dernek ve vakıflarına dönük saldırıların ne hesapla yapıldığını bütün vatandaşlarımız görüyor ve biliyor. Hem Alevi hem Sünni kardeşlerimiz basiretle olanı biteni takip ediyor. İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz bu saldırıyı yapanları hemen yakaladı, yargıya teslim etti, büyük oyunu, büyük tuzağı, büyük hesabı bozdu. Türkiye'nin üzerine kim ne hesap yaparsa yapsın bilinmelidir ki bu hesapları bozmaya bu devletin gücü, bu milletin basireti fazlasıyla yeter ve artar."

Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na" katılacağını ifade eden Bozdağ, bunların son derece anlamlı olduğunu vurguladı.

Bekir Bozdağ, "Bunu da sabote etmek için, farklı yerlere çekmek için bir gayretin içerisinde olanları görüyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı vatandaşlarının yanına gidiyor, onlarla beraber oluyor, onlarla lokma paylaşıyor, onları dinliyor, onların dertleriyle dertleşiyor. Bundan kıymetli bir şey olabilir mi? Olamaz. Bundan fevkalade rahatsız olanların bulunduğunu görüyoruz. Şunu herkesin bilmesi lazım, biz milletimizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini, hukukunu ayakta tutmaya, bunları bozmak isteyen her türlü şer odağının karşısında durmaya, her türlü hesabı dün olduğu gibi bugün de yarın da bozmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yolunu hiçbir kirli hesap kapatamayacaktır." diye konuştu.

"SİZ FİŞLEME Mİ YAPIYORSUNUZ?"

Muhalefetin seçim güvenliği tartışmaları başlattığını ifade eden Bozdaği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." açıklamasına tepki gösterdi.

Seçimi kaybedeceğini anlayan muhalefetin şimdiden mazeret hazırladığını söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu: "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Benim elimde YSK'nin elinde olmayan bilgiler var' diyor. Adamın seçimden haberi yok, haberi olsa böyle bir açıklamayı yapmaz. Hatırlarsanız daha önce kendi seçimde gidip oy kullanamadı. Seçim nasıl yapılır, seçim sandıkları nasıl olur, seçmen kütükleri, seçmen listeleri nasıl olur? Buna dair bir bilgisi yok. Birileri Kemal Bey'i fena aldatıyorlar, fena faka bastırıyorlar. Seçmen listeleri YSK'de var. Güncellenmesi şu anda yapılmamış ama partiler isterse onlara verebiliyor YSK, kanun buna amir. Belli ki YSK'deki bilgiler yetmemiş bunların elinde başka bilgiler var. Adalet Bakanı olarak soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var? Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız? Çünkü kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Kişisel verileri korumak için bir kurumumuz, kurulumuz var. Bütün kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın kişisel verilerini korumakla sorumludur.

Nereden aldınız bunu, meşru bir yoldan almadığınız açık. Eğer meşru yoldan aldıysa Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın, 'YSK'den aldım, nüfustan aldım' desin. Nereden aldın, açıklamıyor. Bir gizem veriyor yaptığı açıklamaya, sonra yanındakiler bu gizemi düzeltmeye gayret ediyorlar, çaba sarf ediyorlar, beyhude. Çünkü bunlar, seçmenlerin zihninde, oy kullanacak kişilerin doğum yerlerine göre onları tasnif edip vatandaşlarımızın arasına fitne ve fesat sokmak istiyorlar. 'Şunun doğum yeri bura o zaman şu bu millettenmiş, şunun doğum yeri şura o zaman şu, şu inançtan.' Siz fişleme mi yapıyorsunuz bu milleti? Doğum yerlerine göre, analarının, babalarının adlarına göre, ilçelerine, illerine göre bu insanların seçmen tercihleri hakkında değerlendirme mi yapıyorsunuz? Bu da suç, kabul edilemez bir durum. Korkunun ecele faydası yoktur. Bunlar gördüler sonucu, şimdiden oraya, buraya saldırıyorlar."

“BAŞARILARA İMZA ATILDI”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hedef, Türkiye'nin çıkarları denildiğinde dünyayı karşısına alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı götürüp yerine AB, ABD, başka ülkeler ne derse 'Biz şimdiden emrine hazırız' diyen kukla iktidarlar getirmektir." dedi. Türkiye'nin, 21 yıllık AK Parti varlığında ve 20 yıllık AK Parti iktidarında yasakları kaldırdığını, tarihi reformlara imza attığını söyleyen Bakan Bozdağ, bu dönemde büyük başarılara imza atıldığını belirtti.

AK Parti'nin Türk milletine hep kazandırdığını kaydeden Bozdağ, şöyle devam etti: "Biz 20 yılda AK Parti iktidarları olarak cumhuriyet mitingleriyle, cumhurbaşkanı seçememekle, 17-25 Aralık operasyonlarıyla, Gezi kalkışmasıyla, darbe teşebbüsleriyle, ekonomik saldırılarla, hendek terörüyle karşılaştık. Irak'a, Suriye'ye operasyon yaptık, Libya'ya asker gönderdik. Nice badirenin içerisinden geçtik. Bütün bunlara rağmen dimdik ayakta olan bir Türkiye ekonomisi var. Eğer biz olmasak başkaları olsa, bu hadiseler yaşansa acaba Türkiye'nin ekonomisi nasıl olurdu? Sallandı, zaman zaman fırtına oldu, 2008 dünya finans krizi oldu, bir sürü saldırı oldu ama Türkiye gemisi her zaman sahil-i selamete erişmeyi başardı.

Şimdi bazı dalgalar var, gemide sarsıntılar var diye kimse endişeye kapılmasın. Kaptan işinin başında, tayfaları yanında. Millet dua ve destek veriyor. İnşallah bu gemi yeniden sahil-i selamete daha güçlü bir şekilde ulaşacaktır."

Bekir Bozdağ, 20 yıllık tecrübeyle bütün olumsuzlukları yenmeyi başaran AK Parti iktidarının küresel etkilerden, savaştan, pandemiden, başka nedenlerden kaynaklanan bu tür saldırıları da başarıyla atlatacak güçte olduğunu aktardı.

Sorunu yine AK Parti'nin çözeceğini ifade eden Bozdağ, "Ekonomideki sıkıntıyı kaldıracak yine AK Parti'dir. Çünkü bu kadro, dün yaptı, şimdi yapıyor, yarın da yapacaktır." dedi.

Türkiye'nin gücünün, siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamından kaynakladığının altını çizen Bozdağ, bunların bulunmadığı bir ülkede hiçbir şeyin olmayacağını kaydetti.

"ESKİ TÜRKİYE'Yİ YENİ DİYE VADEDİYORLAR"

Bekir Bozdağ, birlik, dirlik, siyasi istikrar ve güçlü iktidarın en büyük hazine olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin şaha kalktığını dile getirdi.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük başarılar nedeniyle Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız hedefte olduğu gibi Türkiye'nin siyasi iktidarı, siyasi istikrarı, güçlü iktidarı, iyi yönetimi de hedeftedir. Hedef, Türkiye'nin siyasi istikrarını ve siyasi istikrarını sağlayan, bunun anahtarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ı yıkmaktır. Hedef, Türkiye'nin güçlü iktidarıdır ve güçlü iktidarın başı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kadrolarını iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, Türkiye'nin iyi yönetimini ve bu iyi yönetimi sağlayan lideri, sembol ismi Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, güçlü Türkiye'yi zayıf Türkiye'ye çevirecek kadroları iktidara getirmek, Türkiye'yi güçlü kılan Cumhur İttifakı'nı iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, Türkiye'nin çıkarları denildiğinde dünyayı karşısına alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı götürüp, yerine AB, ABD, başka ülkeler ne derse 'Biz şimdiden emrine hazırız' diyen kukla iktidarlar getirmektir. Milletin gözünün içine bakan değil, Biden'ın, AB'nin ve liderlerinin gözünün içine bakan kukla liderler iktidara getirmektir. 2023 seçimleri bu bakımdan önemlidir. Kukla iktidarlara değil, AB'nin, ABD'nin gözüne bakan değil, Yozgatlının, Akdağmadenli'nin, aziz Türk milletinin gözüne bakıp oradan hiza ve istikamet alanlara sahip çıkın. Bu, Türkiye'ye, Türk milletine sahip çıkmaktır. Bu, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmaktır."

"ESKİ TÜRKİYE'NİN NERESİ GÜZELMİŞ?"

Muhalefeti eleştiren Bakan Bozdağ, muhalefetin yeni bir söz söylemediğini, eskiyi tekrarladığını ifade ederek, "Eski Türkiye'yi 'yeni' diye vadediyorlar. Eski Türkiye'nin neresi güzelmiş? Yeni söylediği bir şey yok. Bana hangi şeyi vadediyorsun? Yok. Bol keseden, 'şunu, bunu yapacağım' diye vaatler yapıyorlar." diye konuştu.

Yeni söz söyleyenin, umudu ayakta tutanın AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu, muhalefetin geleceğe dair hiçbir şey dile getiremediğini anlatan Bozdağ, "Daha kimi cumhurbaşkanı adayı yapacakları, bunun ismini yedili masa daha tartışmaya açmaya cesaret gösteremedi. Bunlar, bir saat sonrasını konuşmaya korkan insanlar. Türkiye'nin 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasını hayal edip, projelendirip adım atabilirler mi? Yapamazlar. Onun için geleceği kuracak yine bu kadrodur." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu, İlçe Jandarma Komutanlığı binası, Kazım Karabekir Fen Lisesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü hizmet binalarının açılış kurdelelerini kesti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Birbirinin normal zamanda yanına gelmeyen, selam vermeyen, fikir dünyaları, inanç dünyaları birbiriyle bağdaşmayan nice insan, görüş sahibi, sırf Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için hepsi bir araya gelmişler." dedi.

BELEKCEHAN’DA AÇILIŞ

Bozdağ, Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan beldesinde yapımı tamamlanan bazı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, 2023'ün Türkiye için büyük bir dönemeç olduğunu söyledi.

Türkiye'yi durdurmak için herkesin saldırdığına işaret eden Bozdağ, bu kapsamda da içeride ve dışarıda bazı ittifakların görüldüğünü dile getirdi.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Birbirinin normal zamanda yanına gelmeyen, selam vermeyen, fikir dünyaları, inanç dünyaları, birbiriyle bağdaşmayan nice insan, görüş sahibi, sırf Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için hepsi bir araya gelmişler. Tek motivasyon kaynakları Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan nefreti. Bu milletin ve devletin geleceğine dair onları motive eden güzel projeler, güzel hayaller, güzel eserler, Türkiye'ye yeni şeyler kazandırmak değil. Kin ve nefretlerini rehber edinmişler, onun peşinden koşuyorlar. Kinlerini, nefretlerini, intikamlarını rehber edinenlerin kendisine de milletine de devletine de hayrı olmaz."

Eserlerle, projelerle yarıştıklarını kaydeden Bozdağ, eser siyasetini Türkiye'nin dört bir yanında hakim kıldıklarını vurguladı.

Eser ve proje siyaseti yaparak fark oluşturduklarını ifade eden Bozdağ, Türkiye'yi daha ileriye taşımak için gece gündüz gayret göstereceklerini dile getirerek, Türkiye'nin umudunun AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda olduğunu belirtti.

"TEMİNAT OLARAK YAPTIĞIMIZ ESERLERİ GÖSTERİYORUZ"

Bakan Bozdağ, şunları söyledi: "Biz 20 yıldır iktidardayız. Bizden daha yeni bir cümle söyleyen Türkiye'de siyasi parti var mı? Geleceğe dair umutları büyüten, umutları hayata geçirme iradesi ortaya koyan başka bir siyasi hareket var mı? 2023'ü değil, ötesini düşünen ve Türkiye'nin 2053'ünü, 2071'ini hayal eden ve o günlere dönük adımlar atan, hedefler tayin eden, vizyon ortaya koyan başka bir siyasi hareket var mı? Biz geleceği vadediyoruz, biz bu milletin umutlarını büyütmeyi, ekmeğini büyütmeyi, hayallerini gerçekleştirmeyi vadediyoruz. Teminat olarak da 20 yılda olmazları oldurduğumuz, hayalleri gerçekleştirdiğimiz hakikati, 20 senede bu ülkeye yaptığımız eserleri gösteriyoruz."

"Hayaldi gerçek oldu" denilen çok sayıda eseri Türkiye'ye hediye ettiklerini aktaran Bozdağ, yeni dönemde de Türk milletinin hayalini gerçekleştirecek olanın AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İSTEYENLER MUVAFFAK OLAMAYACAK"

Bekir Bozdağ, muhalefetin geleceğe dair sözünün bulunmadığına işaret ederek, "Eski Türkiye'yi vadediyorlar. Biz bölünmüş yolları otobana çevirelim diye bir vaadin peşindeyiz, onlar tek şeritli yolların Türkiye'sinin peşinde." diye konuştu.

Zayıf Türkiye'yi, parlamenter sisteme geri dönmeyi vadeden muhalefetin, milletin yaka silkip çöpe attıklarını milletin önüne getirip umut ve yeni olarak sunduğunu söyleyen Bozdağ, bunun Türk milletiyle alay etmek olduğuna işaret etti.

Türk milletinin yalanlara itibar etmeyeceğini kaydeden Bakan Bozdağ, Türkiye'yi durdurmak isteyenlerin 2023'te muvaffak olamayacağını belirtti.

Bozdağ, önceki dönemlerde yaşanan sorunları çözdüklerini, şimdi yaşanan sorunları da kendilerinin çözeceğini sözlerine ekledi.

Toplu açılış programlarına, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla, Belekcehan Belde Belediye Başkanı Şahin Arısoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. »AA