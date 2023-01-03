Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.661,10
ALTIN
1.101,16
DOLAR
18,75
STERLİN
22,64
EURO
20,03

“Çok daha güzel olacak”

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, 2023 yılının Yozgat için bir dönüm noktası olacağını belirterek “2023 yılında milletin iktidarı ile ülkemizde ve Yozgat’ımızda her şey çok daha güzel olacak.” dedi.

03 Ocak 2023 Salı 02:03
“Çok daha güzel olacak”

Yeni yılda yeni bir siyaset anlayışının gelişmesini temenni eden Milletvekili Ali Keven, “Yeni yılda yeni bir siyaset anlayışı geliştirmeliyiz. Önümüzdeki ilkbahar aylarında ülkemiz bir genel seçim yaşayacak. Çatışmanın ve nefret söyleminin olmadığı, güler yüzlü ve çözüm odaklı bir siyasi anlayışı egemen kılmalıyız. Bizden sonra gelecek kuşaklara örnek bir siyasi duruş miras kalmalı. Çünkü hemşerilerimiz bizden hamaset istemiyor. Ulusal ölçekte yaşanan çatışmaları Yozgat’ımızın gündemine taşıyarak, hamaset üreterek Yozgat’ı kalkındıramayız.  Yozgatlı hemşerilerimiz bizden icraat bekliyor. Biz de söz veriyoruz ki yeni yılda 2023 yılında inşallah milletin iktidarını kuracağız ve Yozgat’ımızı icraat ile buluşturacağız. Bizim siyasetimizde yalnızca icraat olacak. Hamaset asla olmayacak. Memleketimizi kalkındırmak için el ele vereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde sen-ben demeden herkesi kucaklayacağız ve barıştıracağız. 84 milyon yurttaşımızın adil bir gelir dağılımıyla hakkını alacağı ve sosyal hukuk devletinin güvencesinde huzurluca yaşayacağı bir Türkiye istiyoruz.” diye konuştu.
“MİLLETİN İKTİDARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”
Yozgat’ta defalarca söz verildiği halde tutulmayan vaatleri yeni yılda 2023 yılında milletin iktidarında kendilerinin gerçekleştireceğini söyleyen Milletvekili Ali Keven, “1970'lerde Yozgat'tan götürülen askerî birliğimizin yeniden Yozgat'a getirilmesini biz sağlayacağız. 10 Temmuz 2014 ve 25 Şubat 2019 tarihlerinde seçim meydanında söz verip unuttukları askeri birliğimizi kurmak inşallah bize nasip olacak. Yozgat’ın hem sanayiye hem de bacasız sanayiye ihtiyacı var. Askeri birlik bir bacasız sanayi. Binlerce insanı buraya çekebileceğimiz bir olanak sunuyor. Yine turizm bir bacasız sanayi. Yozgat’ımızın her tarafından şifalı termal su fışkırıyor. Biz bunu turizm sektöründeki yatırımcılarla buluşturacağız. Tarım makinaları üretimi ve tarım ürünlerini işleyecek sanayi yatırımları Yozgat’ta potansiyeli olan ve Yozgat’ımızın gelişmesine hız verecek bir yatırım alanı sunuyor. Yani KOBİ düzeyinde olan bu girişimcilerimizi OSB yatırımları ile buluşturacağız.” dedi.
“ÇOK İYİ BİLİYORUZ”
Yozgat’ta halkın beklentilerini ve taleplerini çok iyi bildiklerini söyleyen Keven, “Yozgatlı çiftçi, memur, emekli hemşerilerimiz hayat pahalılığı karşısında geçinemiyor. Asgari ücrete yeni yılda yüzde 55 oranında artış yapıldı ve 8 bin 500 lira oldu. Emeklilerimiz de acil en az yüzde 55 zam talep ediyor. En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğu ülkemizde milyonlarca emekli markete, pazara gidemiyor, soğuk kış gününde kombisini yakamıyor. Prim ve vergi borcu esnafımızın yaşadığı sorunları daha da büyütüyor. Esnafımızın Bağkur primlerine yeni bir düzenleme getirilmeli ve primlerin ödenebilecek seviyeye çekilmesi gerekiyor. Emeklilik hesabında esnafımızın ödeyemediği ve sildirdiği dönemleri taksitlendirerek emeklilik hesabına dahil etmemiz gerekiyor. Normal çalışan 7200 prim gününde emekli olurken esnaf neden 9000 prim gününde emekli oluyor? Bu adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Halkımız müsterih olsun. Bunca yaşanan haksızlığı, adaletsizliği, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını el ele verip aşacağız. Ülkemiz çok zengin bir ülke. Yeter ki bu zenginliği birkaç kişiye değil milletimize sunalım. Yeter ki hakça paylaşabilelim. Yeni yılda 2023 yılında her şey çok daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çok Daha Güzel Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhtarları dinledi
Muhtarları dinledi
“EYT bir haktır”
“EYT bir haktır”
Projeler anlatılıyor
Projeler anlatılıyor
Son toplantı Boğazlıyan’da
Son toplantı Boğazlıyan’da
“Asgari ücret bir lütuf değildir”
“Asgari ücret bir lütuf değildir”
İLK AÇIKLAMA YILMAZ’DAN
İLK AÇIKLAMA YILMAZ’DAN
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim