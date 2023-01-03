“Çok daha güzel olacak”

Yeni yılda yeni bir siyaset anlayışının gelişmesini temenni eden Milletvekili Ali Keven, “Yeni yılda yeni bir siyaset anlayışı geliştirmeliyiz. Önümüzdeki ilkbahar aylarında ülkemiz bir genel seçim yaşayacak. Çatışmanın ve nefret söyleminin olmadığı, güler yüzlü ve çözüm odaklı bir siyasi anlayışı egemen kılmalıyız. Bizden sonra gelecek kuşaklara örnek bir siyasi duruş miras kalmalı. Çünkü hemşerilerimiz bizden hamaset istemiyor. Ulusal ölçekte yaşanan çatışmaları Yozgat’ımızın gündemine taşıyarak, hamaset üreterek Yozgat’ı kalkındıramayız. Yozgatlı hemşerilerimiz bizden icraat bekliyor. Biz de söz veriyoruz ki yeni yılda 2023 yılında inşallah milletin iktidarını kuracağız ve Yozgat’ımızı icraat ile buluşturacağız. Bizim siyasetimizde yalnızca icraat olacak. Hamaset asla olmayacak. Memleketimizi kalkındırmak için el ele vereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde sen-ben demeden herkesi kucaklayacağız ve barıştıracağız. 84 milyon yurttaşımızın adil bir gelir dağılımıyla hakkını alacağı ve sosyal hukuk devletinin güvencesinde huzurluca yaşayacağı bir Türkiye istiyoruz.” diye konuştu.

“MİLLETİN İKTİDARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Yozgat’ta defalarca söz verildiği halde tutulmayan vaatleri yeni yılda 2023 yılında milletin iktidarında kendilerinin gerçekleştireceğini söyleyen Milletvekili Ali Keven, “1970'lerde Yozgat'tan götürülen askerî birliğimizin yeniden Yozgat'a getirilmesini biz sağlayacağız. 10 Temmuz 2014 ve 25 Şubat 2019 tarihlerinde seçim meydanında söz verip unuttukları askeri birliğimizi kurmak inşallah bize nasip olacak. Yozgat’ın hem sanayiye hem de bacasız sanayiye ihtiyacı var. Askeri birlik bir bacasız sanayi. Binlerce insanı buraya çekebileceğimiz bir olanak sunuyor. Yine turizm bir bacasız sanayi. Yozgat’ımızın her tarafından şifalı termal su fışkırıyor. Biz bunu turizm sektöründeki yatırımcılarla buluşturacağız. Tarım makinaları üretimi ve tarım ürünlerini işleyecek sanayi yatırımları Yozgat’ta potansiyeli olan ve Yozgat’ımızın gelişmesine hız verecek bir yatırım alanı sunuyor. Yani KOBİ düzeyinde olan bu girişimcilerimizi OSB yatırımları ile buluşturacağız.” dedi.

“ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Yozgat’ta halkın beklentilerini ve taleplerini çok iyi bildiklerini söyleyen Keven, “Yozgatlı çiftçi, memur, emekli hemşerilerimiz hayat pahalılığı karşısında geçinemiyor. Asgari ücrete yeni yılda yüzde 55 oranında artış yapıldı ve 8 bin 500 lira oldu. Emeklilerimiz de acil en az yüzde 55 zam talep ediyor. En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğu ülkemizde milyonlarca emekli markete, pazara gidemiyor, soğuk kış gününde kombisini yakamıyor. Prim ve vergi borcu esnafımızın yaşadığı sorunları daha da büyütüyor. Esnafımızın Bağkur primlerine yeni bir düzenleme getirilmeli ve primlerin ödenebilecek seviyeye çekilmesi gerekiyor. Emeklilik hesabında esnafımızın ödeyemediği ve sildirdiği dönemleri taksitlendirerek emeklilik hesabına dahil etmemiz gerekiyor. Normal çalışan 7200 prim gününde emekli olurken esnaf neden 9000 prim gününde emekli oluyor? Bu adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Halkımız müsterih olsun. Bunca yaşanan haksızlığı, adaletsizliği, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını el ele verip aşacağız. Ülkemiz çok zengin bir ülke. Yeter ki bu zenginliği birkaç kişiye değil milletimize sunalım. Yeter ki hakça paylaşabilelim. Yeni yılda 2023 yılında her şey çok daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

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