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“Çocuk istismarı suçtur!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Şule Boztepe, çocuk istismarına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
“Çocuk istismarı suçtur!”

“Çocuklar bugünümüz ve geleceğimizdir. AKP zihniyeti bugünümüzü ve geleceğimizi karanlığa gömmek istiyor.” diyen İl Kadın Kolları Başkanı Şule Boztepe, “Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler çocuğun insan hakkı ihlalidir ve suçtur. Aynı zamanda çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet biçimlerinden biridir ve çocukların eğitimini, sağlığını, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimlerini engeller. Çocukların özgürlüklerini kısıtlar.” dedi.
Boztepe açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “AKP zihniyeti istismar vakalarının önünü açan politikalarını ilmek ilmek ördü. 4+4+4 eğitim sistemine geçilerek kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilmelerinin önü açıldı. Ülkemiz çocukları istismar edenlerin ‘cezasızlıkla’ ödüllendirildiği bir utanç tablosuna dönüştürüldü. Kadını ikinci cinsiyet olarak gören zihniyet, çocuk istismarında ‘rızadan’ bahsetti. 
Çocuğa yönelik cinsel istismar ile ilgili af ve istismar eden kişi ile evlilik için yasal düzenlemeleri ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyor. 
21’inci yüzyılda dahi ülkemizde milyonlarca çocuk yasal haklarından mahrum bırakılıyor. Yasal olarak çocuk evliliklerini meşru kılmak için her fırsatta adım atmaya çalışan AKP iktidarı, muhalefetin ve kadın örgütlerinin direnişi nedeniyle bu sapkın kanunu yasallaştıramıyor. Ama kendisine yakın çevrelerde yaşanan istismarların üzerini örtüyor. Çocukların istismarcıları tarafından her gün istismar edilmesine göz yumuyor. 
Bizler yaşanan bu skandallara sessiz kalmadık, kalmıyoruz. Tarikatlarda, vakıflarda ve cemaatlerde gündeme gelen hiçbir istismar skandalında susmadık! Susmayacağız!
Çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalışan, laik ve demokratik bir ülke olduğumuz gerçeğini yok saymaya çalışan zihniyetin karşısında dimdik durduk, duracağız!
Çocuk istismarı suçtur! Nokta. 
Çocuklarımızı AKP zihniyetinin karanlığına teslim etmeyeceğiz. İktidarımızda, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle ilgili özel mahkemeler kuracağız. Çocuğun rızasından bahsedeni bakanlıkla ödüllendiren, ‘bir defadan bir şey çıkmaz’ diyen, istismara uğrayan çocukları delil yetersizliği nedeniyle bir kez daha istismara uğratarak delil toplamaya zorlayan bu zihniyeti ilk seçimlerde sandığa gömeceğiz. 
Geliyor Gelmekte Olan!” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Istismarı Suçtur
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