CHP’li heyetten ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ile beraber; İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Başkan Danışmanı Murat Kantekin, PM Üyesi Sevgi Kılıç, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Yıldız Doğan, İBB Meclis Üyesi Düzgün Kaya, İBB Meclis Üyesi Görkem Kurşun ve İBB Muhtarlık Koordinatörü Selim Yazıcı'dan oluşan heyet ile birlikte Yozgat’ta bir dizi ziyarette bulundu.

Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin'i ziyaret eden heyet, Yozgat hakkında konuştu.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökalp Açıkgöz'ü ziyaret eden heyet, daha sonra Yozgat mahalle muhtarları ile Yozgat Çamlığında bir araya geldi. Burada muhtarların sorunlarını ve bu sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinin konuşulduğu bildirdi. Yozgat ASP Kadın Hentbol takımını ziyaret eden heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göndermiş olduğu spor malzemelerini takdim etti.

Son olarak Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan ile bir araya gelen heyet, takıma başarılar diledi.

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