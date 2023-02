CHP’den deprem toplantısı

Parti binasında düzenlenen toplantıya, CHP Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar, Kadın Kolları Başkanı Şule Boztepe, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ve partililer katıldı.

Toplantı öncesi bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar; “Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu felaketi, sıkıntıyı siyaset malzemesi yapmamaya çalışacağız. Ama göz göre göre de bilim adamlarımızın uyardığı Kahramanmaraş milletvekilimiz Ali Öztunç'un mecliste Kahramanmaraş merkezli deprem geliyor önlem alalım demesine rağmen tedbir alınmadığı için maalesef bu talihsiz olayı yaşadık. Hepimizin içi yanıyor. Elimizden gelen her şeyi hep birlikte yapıp yaraları birlikte saracağız. Bu süreçte Yozgat CHP İl Örgütü olarak özellikle belediyelerimiz ve beldelerimiz üzerinden irili ufaklı her türlü sıkıntıya rağmen Çayıralan belediyemiz ve örgütümüz tarafından yapılan iş makinası, kamyon, kepçe aynı gün intikal ettirildi. Hatay Hassa'ya gönderildi. Aynı şekilde imkânlar ölçüsünde Uzunlu Belediyemizin kamyonu, iş makinası gönderildi. Yardım olarak genel merkezimizle organizesi ile birlikte ikinci el eşya kesinlikle kabul edilmedi. Çayıralan Belediyemiz deprem hesabı açtırdı. Biz partililerimizi, arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın maddi yardımlarını Çayıralan belediyesinin açtığı hesabı üzerinden yapıldı. Nakit yardımları Çayıralan Belediyesi resmi hesabı üzerinden yürüdü. Çayıralan belediyesi olarak 4 kamyon, 1 kepçe, iş makinası, 5 tır, 8 transit kamyonet yardım malzemesini gönderdik. Şefaatli ilçemizde ilçe başkanımızda çok ciddi performans gösterdiler. Her türlü engellemeye rağmen kapı kapı dolaştılar. Şefaatli'den de 3 kamyon, 3 tır ve 1 transit kamyonet yardım gönderdik. Boğazlıyan Uzunlu Beldemizden 1 vinç iş makinası, kepçe, 3 kamyon, 5 transit kamyonet ilaçtan gıdaya, çadırdan battaniyeye her türlü desteği vermeye çalıştık. Araçları göndermekte sıkıntılar yaşadık. Biz araçları Kahramanmaraş'a gönderdiysek yolda şoför arayıp bizi göndermiyorlar, bekleyeceksiniz. Ama başka yere giderseniz derhal gidebilirsiniz diyorlar. Ona rağmen biz elimizden geleni yaptık. Çayıralan Belediyesi deprem hesabına 1 milyon 14 bin lira bağışta bulunuldu. Bunun 949 bin 375 lirası depremzedelerin ihtiyaçlarına harcandı. Kalan 64 bin 718 TL'si de AFAD hesabına aktarıldı. Bu bizim şahsi yaptığımız katkılar değil. Ama katkıda bulunan bütün yurttaşlarımıza siyasi parti ayrımı yapmadan hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Genel Başkanımız ilk günden itibaren bütün milletvekillerimiz, genel başkan yardımlarımız Büyük şehir belediye başkanlarımızın hepsi seferber oldular. Her türlü zorluğa rağmen en sonunda her ili bir büyük şehir belediyemiz üstlendi. Belediyelerimiz o şehirleri eski kimliğine kavuşturmadan ayrılmayacaklar. Orayı devlet ile birlikte ülkeyi yöneten iktidar ile birlikte yeniden yapısına, örfüne uygun inşa edecekler. Depremde dahi sıkıntısını anlatan yâda gördüğü eksikleri söyleyen, haber yapan televizyon kanallarına cezalar yağdırılması, yayınlarının bu süreçte Twitter'in engellenmesi daha da vahimi Türkiye Cumhuriyeti Devletine böyle bir şey yakışmaz. Ülkenin Cumhurbaşkanı oradaki sorunları dile getirenlere ahlaksız, namussuz diyemez. Bunu diyen bir Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına yakışmaz. Bu sözleri Sayın Cumhurbaşkanına da hiç kimseye de yakıştırmıyoruz. Biz bu yaraları hep birlikte saracağız. Biz iktidardan çok şey beklemiyorduk. Pandemi de 5 maskeyi dağıtamayan depremde çadırı dağıtmasını da zaten bekleyemezsiniz. Biz burada derdimiz siyaset üretmek değil. Bizim Derdimiz oradaki yaraları hep birlikte sarmak.” diye konuştu.

Milletvekili Ali Keven ise; “Düzenlemiş olduğumuz toplantının amacı ülkemizde yaşanan depremin topluma yansıdığı şeklinin sorgulanması. Ülkemizde yaşanan felakette hayatını kaybedenlere başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin vermiş olduğu görev doğrultusunda deprem bölgelerinden olan Osmaniye’de bulundum. 4 Milletvekili arkadaşımla birlikte oradaydık 4 gün orada kaldık. Osmaniye tipik bir Akdeniz ili ama orada yaşanan bu süreçte kentin çok yıpranmadığını gördüm yani bunu oranlarsak orada ki insanların söylediği yüzde 35 civarında bir kayıp var yüzde 65 civarında da bir görüntü vardı. Ama her şeye rağmen insanlar o koşullarda bile umutsuz ve karamsar bir ihtiyaçları vardı özellikle çadır diyorlardı, battaniye diyorlardı, yiyecek ve kuru gıdayı özellikle söylüyorlardı. CHP genel merkezi bünyesinde kurmuş olduğu koordinasyon merkezi kanalıyla Türkiye’de ki yaşanan bu sıkıntıyla ilgili bütün dağıtımları merkezi olarak yaptık. Milletvekili arkadaşlarımızın ve illerinde kurulan koordinasyon merkezlerinin talepleri doğrultusunda genel merkezimize geliyordu oradan yönlendiriliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi 6 Şubat’ın sabahı emin olun milletvekili arkadaşlarımız deprem bölgelerinde oldular. Yaklaşık 100 milletvekilimiz depremin olduğu gecenin sabahında deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılarını, acılarını paylaşmaya çalıştılar. Bu süreçte elbette Yozgat’ta etkilendi ilimize gelen depremzede sayısı yaklaşık 11 bin civarında. Bunun bir kısmı KYK yurtlarında kalıyor, bunların büyük bir kısmı evlerde kalıyor çünkü orada yaşayan Yozgatlı hemşehrilerimizin büyük çoğunluğu akraba ilişkileri kullanarak buraya geldiler. Yozgat İl müftülüğümüzün eğitim merkezlerinde kalan insanlar var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün pansiyonlarında, otellerde kalan insanlar var. İlimizde kalan sayılarının büyük bir çoğunluğu Sorgun ve Yerköy ilçelerinde. Yozgat’ta büyük bir hareketlilik de getirdi yaşanan sıkıntı büyük onu herkes çok iyi bilsin. Bu yaşanan sıkıntıdan her açıdan ders çıkartmak lazım acının tekrardan yaşanmaması için çözüm odaklı olmak siyasetin temel görevi. Özellikle bu yaşanan süreçten sonra yaşanacak süreçle ilgili mutlaka iktidarın çözüm odaklı olması gerekli ve kalıcı çözümler üretmek zorunda. Bu insanlar Türkiye’nin değişik illerine dağıldılar ve herkes şuanda sıkıntı içerisindeler. Bu sıkıntılar çözülmezse rahatlanmazsa çok daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Milletvekili arkadaşlarım Yozgatlıların deprem alanında gösterdiği özveriyle ilgili bana bilgi verdiler gerçekten Yozgatlı hemşehrilerimin deprem alanında göstermiş oldukları ilgi ve özveri takdire şayan bir davranış. Yozgat belediyesi, Çayıralan Belediyesi, Uzunlu Belediyesi, Sarıkaya Belediyesi ve Yerköy Belediyesi’nin alanda ki çalışmaları son derece takdire şayan Milletvekili arkadaşlarım bana bu konuda özenle ve iftiharla bununla ilgili bilgi verdiler. Büyük bir felaket yaşıyoruz kimse bu yaşanan felaketle ilgili asrın felaketini yaşıyoruz algısına sığınmasın. AFAD’ın kadrosuna çok üzülerek söylüyorum maalesef bir sürü liyakatsiz insan doldurulmuş kendi becerisizliklerini saklamaya çalışıyorlar. Ülke maalesef hem genelde hem de AFAD özelinde liyakatsiz insanlar tarafından yönetiliyor ve şu göründü ki AFAD gerçekten bu sürece hazırlıklı değilmiş planları ve altyapıları yokmuş. Bu iktidar ülkede her şeyi bitirdi ama acılarımızı ve sıkıntılarımızı bitiremiyor. İl yönetimimizle birlikte Yozgat’a yaşayan depremzede kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. AFAD müdürlüğüne gidip bugüne kadar Yozgat genelinde ne yapıldı bunlarla alakalı bilgi alacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Kimse bu olayı kader algısıyla sıkıştırmasın bizler elbette kadere inanırız kaderde de doğal afetler vardır ama bu doğal afetlerin liyakatsiz insanlarla felakete çevirmek ülkeyi yöneten insanların sorumluluğudur.” şeklinde konuştu. »Alpaslan Demir