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"Çağrım Sana" mitingleri başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla gerçekleştirilecektir” dedi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:36
"Çağrım Sana" mitingleri başladı

MHP, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinglerine dün Sivas’ta yapılan mitingle başlıdı. Miting öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın katılımıyla MHP Tokat İl Başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Seçim döneminin başladığını ifade eden MHP’li Yalçın, “2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingler yapacağız. Bu mitinglerden ilkini dün Sivas’ta Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla gerçekleşti” dedi.
Türkiye’nin kazanımlarını kaybetmemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, “MHP, seçimlere bütün imkanları ve zafer inancıyla hazırlanmaktadır. Türkiye’nin kazanımları ortada. Bu kazanımlarımızı kaybetmemek için mücadele edeceğiz. Adayımız belli. 2023 Haziran'ında Cumhur İttifakı ipi bir kez daha göğüsleyecek, bir sonraki küresel hedefler için milli iradeden onay alacaktır” diye konuştu. »İHA

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Çağrım Sana Mitingleri Başladı
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