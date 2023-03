Bozdemir aday adaylığını açıkladı

Kamu Görevlisi, Yönetici ve Siyasetçi Şahin Bozdemir düzenlediği basın toplantısıyla aday adaylığını açıkladı.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "28. Dönem Milletvekilliği seçimi ülkemize ve Yozgat’ımıza hayırlar getirmesini temenni ederim. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte partili arkadaşlarımızın ülkesini seven tüm yurttaşlarımızın yapacağımız tek şey var ülkemize milletimize vatanımıza sahip çıkacağız. Bu CHP, AK Parti, MHP seçimi değil bu Türkiye’nin kaderi seçimi var oluş ve yok oluş seçimidir. Türkiye bir karar vermek zorunda ya tek adama teslim olacak yada hayır kardeşim yeter söz milletin diyecek. Her vicdan sahibi insanlarla birlikte bir seferberlik anlayışı içerisinde başaracağız Türkiye’nin bu makûs tarihini inşallah yeniden kurucu ayarlarına getireceğiz.” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şahin Bozdemir ise yaptığı açıklamada; "Ülkemizde meydana gelen deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı ve kurtulan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan felaketlerde de gördük ki mevcut iktidar hızlı çözümler üreterek bürokrasideki hantallığı çözeceğini iddia etse de, liyakatsiz kadrolar ile tek adam rejimi anında çözüm üretmek yerine geç kalarak felaketin büyümesine ve can kayıplarının artmasına neden olmuştur. Bugün, 21 yıllık AKP iktidarının son bulmasını samimiyetle ve inanarak konuşabiliyorsak, bunun mimarı, genel başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Geçtiğimiz beş yıllık süreç içerisinde, ittifak partilerimiz ile birlikte bir milletvekili, 3 ilçe 2 belde Belediye Başkanlığı alarak başarılarımıza başarı ekledik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek aynı inanç ve kararlılıkla hedeflerimizi daha da büyüterek yola devam edeceğiz. Şahsi çıkar ve menfaatlerimizi düşünmeden Cumhuriyeti kuran parti olarak en büyük sorumluluk bizlere düşüyor. Bizim davamız, Cumhuriyet, demokrasi, aydınlanma davasıdır. Hak, hukuk, adalet davasıdır. Toplumsal huzurun ve barışın sağlandığı, temel hak ve özgürlüklerin, gelir dağılımında adaletin, hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlandığı ve devlet kurumlarında liyakat olduğu bir Türkiye davasıdır. Bizim davamız, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, küçük kızların tarikat mensuplarıyla evlendirilmediği, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulduğu, Yasamanın, yürütmenin ve yargının kişilere veya belli odaklara değil, Türkiye'de yaşayan herkes için eşit uygulanması davasıdır. Bizim davamız, 19 Mayıs 1919 kararlılığıyla kurtuluşu hedefleyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün davasıdır. 15 Mayıs sabahı Millet ittifakı olarak tek adam rejimine son verip, Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Enflasyonla açlığa mahkûm edilen işçilerin, memurların ve emeklilerin sorunlarını fakatsız, âmâsız çözeceğiz. Çiftçimiz için gübre ve mazotta KDV ve ÖTV'yi kaldıracağız. Kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz. Üreticilere, esnafa ve sanayiciye sahip çıkacağız. Okulsuz köy, atanmayan öğretmen bırakmayacağız ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Gençlerimizin, doktorlarımızın, bilim insanlarımızın, sağlıkçılarımızın, mühendislerimizin yurtdışına çıkmalarını önleyici tedbirler alacağız. Öğrencilerimizi tarikat ve cemaatlerin karanlığından kurtaracağız. Beslenme ve barınma problemini çözeceğiz. Sağlık hizmetlerini parasız yapacağız. Aile sigortasını derhal devreye sokarak, gelirsiz aile bırakmayıp; çocukları yatağa aç sokmayacağız. Komşularımızla iyi ilişkiler kurup, sığınmacı sorununu çözeceğiz ve Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz. Sizlerin desteği ve onayı ile hemşerilerimin gönüllerine dokunarak onların sorunlarını çözebileceğim için adayım. Çok zor ve kısıtlı imkânlarla görev yapan yerel basınımıza daha fazla destek olmak için adayım. Bilgimle, tecrübemle, çalışkanlığımla, dürüstlüğümle göreve hazırım. Liyakat ve adalet bizim olmazsa olmazımızdır. Güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir Yozgat inşa etmek için adayım. Bugün buraya gelerek desteğinizi esirgemeyip, yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür saygılar sunarım." ifadelerine yer verdi.