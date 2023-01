Bozdağ soruları cevapladı

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘YSK güvenmiyorum’ açıklamasına ilişkin olarak, “Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Bugüne kadar pek çok seçim yönetmiş ve bu seçimler hem uluslararası gözlemciler tarafından, hem de Türk seçmeni ve Türk siyasi partileri tarafından da sonuçları itibariyle takdir edilmiş benimsenmiştir. Bir defa Türk seçim sistemine göre seçimleri siyasi partiler yapar. YSK organizasyon yapar. Seçim süreçleriyle ilgili ihtilaflar, usulsüzlükler, yolsuzluklar, şikayetler olduğu zaman bunları inceler, denetler ve karara bağlar. Her sandık başında belli sayıda siyasi partilerin temsilcisi var. Müşahitleri var. Oy pusulasını biri veriyor, kimliği biri kontrol ediyor, imzayı biri kontrol ediyor. Dolayısıyla seçimleri yapanlar seçimleri yapanlar sandıkta vatandaşın oyunu kullanmasını sağlayanların her birisi siyasi partilerin temsilcileridir. Sayım, döküm, tasnif bunların tutanağı ve bağlanıp imza altına alınması siyasi parti temsilcileri ile birlikte yapılıyor. İlçe seçim kuruluna teslimi öyle. İlçe seçim kurulunda tutanakların birleştirilmesi ve bunun YSK merkezine gönderilmesi yine siyasi partilerin temsilcileri tarafından yapılıyor. Arkasından YSK'da da bunlar siyasi parti temsilcilerinin gözü önünde ve onların katılımıyla yapılıyor. Burada da temsilcileri var. Ayrıca da YSK seçim sürecinde kendine ulaşan bütün verileri siyasi partilere de veriyor. Onlarla da paylaşıyor. Ayrı linkleri var. Onlar da paylaşıyor. Herkesin elinde de her sandıktan ne kadar oy kime çıktığına dair ıslak imzalı tutanaklar var. Ya bunu şunun için anlatıyorum. Herkes şöyle zannediyor. Seçimi YSK yapıyor. Dolayısıyla burada hile hurda her şey olabilir gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türk seçim sisteminde seçimin esas yapanı siyasi partilerin temsilcileridir. Sandık görevlileridir. İlçe seçim kurulu üyeleridir. İl seçim kurulu üyeleridir. YSK'ya verdikleri üyelerdir” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bozdağ, Türk seçim sistemine göre, seçim kanununa göre hile hurda yapılmasının imkansız olduğuna işaret ederek, “Yani bir sandık düşünün. Onun başında AK Parti'nin sandık kurulu üyesi var. CHP'nin sandık kurulu üyesi var. HDP'nin sandık kurulu üyesi İYİ Parti'nin, MHP’nin sandık kurulu üyesi var. İki tane de kamu görevlisi var. Birisi başkan, biri başkan yardımcısı. Şimdi Türkiye'de de iki yüz binin üzerinde sandık olduğunu varsaydığımızda yani bütün sandıklarda hile yapılması için CHP'li, HDP'li, İYİ Partili, AK Partili efendim MHP'li bütün sandık kurulu üyeleri artı iki tane de kamu görevlisinin ortak anlaşması lazım. Türkiye'de 200 bin sandıkta böyle bir anlaşmayı bırakın tek bir sandıkta dahi fiilen bunu yapma imkanı var mı? Herkes siyasi partinin temsilcisi herkes partisinin menfaatini gözetiyor bir oy kaybı olmasın, başka yere haksız oy gitmesin diye uğraştığı bir ortamda. Bir de tabi müşahitlerin sayısını da bilmiyoruz. Onlarca, yüzlerce değil milyonun üzerinde de müşahit var. Binlerce müşahit var, milyonlarca belki müşahit olacak. Bütün bunların şahitliğinde bir yolsuzluk ya da hile hurda olabilir mi? O yüzden Türk Seçim Kanununa göre seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa mümkün diyorsa hile hurda, ya Türk Seçim Kanununu bilmiyor ya da şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için alt yapı oluşturuyordur. Çünkü seçim kanunundaki usul uygulamasına göre bu fiili bir imkansızlık. O yüzden seçim kuruluna yapılan saldırılar da büyük bir haksızlığı içermektedir. Çünkü Yüksek Seçim Kurulunun daha üyelerinin nasıl seçildiğini bilmiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Açıklamasını gördünüz. Diyor ki; Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum. Niye güvenmiyor? Cumhurbaşkanı atıyor. Allah aşkına YSK’nın üyelerinden bazılarının görevi sona erdi işte seçimler yapıldı. Bugün de seçim son Yargıtay’da ki üye de seçildi. Danıştay’dan üye seçiliyor beş tane, altı tane de Yargıtay’dan üye seçiliyor. Bunların hepsi Danıştay ve Yargıtay üyelerinin yaptıkları oylama sonucu salt ekseriyetle seçiliyor ve doğrudan seçiyorlar” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın Yüksek Seçim Kurulu'na seçtiği ya da atadığı herhangi bir üye olmadığını belirten Bozdağ, “Yüksek Yargıtay ve Danıştay’ımızın saygın üyeleri doğrudan seçim yapmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu daha Yüksek Seçim Kurulu'na üyelerin nasıl seçildiğinden haberi yok. Belli ki seçim kanunundan da haberleri yok. O yüzden şimdiden seçim kanunundan haberleri olmadan seçimin üzerine gölge düşürmek için bir tartışma başlatılıyor. Ben buradan şunu da hatırlarım. Geçmişte de pek çok seçimden önce oy ve ötesi, temiz bilmem toplum vesaire gibi değişik platformlar oluşturuldu her seçim. Ben 98’den beri seçimlere giren birisi olarak söylüyorum. Hemen hemen her seçim öncesi böyle bir takım platformlar, dernekler, vakıflar efendim ortak çalışmalar sanki Türkiye'de seçimle hileyle kazanılıyormuş gibi bir algı oluşturup, hileyi önlemek büyük bir işmiş gibi bir gayretle öne çıkıyorlar. Ya o zaman da herkesin sorması lazım. Nerede hile oldu? Şimdi siz bütün bunları söylüyorsunuz. Hileyle Türkiye'de kazanılmış hangi seçim var? Biz 2002’de seçime ilk defa girdiğimizde sandıkta AK Parti'nin sandık kurulu üyesi yoktu yasa gereği. Çünkü son seçime girmiş olması gerekiyordu. Biz son seçime girmediği için AK Parti sandık kurulunda bizim üyemiz dahi yoktu. Ama biz o seçimde yüzde 34.5 oy aldık 363 milletvekili çıkardık. Yani baktığınızda o yüzden Yüksek Seçim Kurulu çok net söylüyorum. Bir güven kuruludur. Bir güven kurumudur. Dünyanın en saygın ve en güvenilir seçim organlarından bir tanesidir ve Türkiye'nin de yüz akıdır. Hiç kimse seçim başarısızlığını Yüksek Seçim Kurulu'na üzerine yıkmaya hakkı yoktur. Bahane uydurmaya gerek yok. Çıkarsınız, çalışırsınız. Aldığınızda zaten millet size verdiğinde alıyorsunuz. Alamadığınız yerleri seçimde hile yapıldı veyahut da seçim Yüksek Seçim Kurulu şöyle yaptı, böyle yaptı diye bahaneyle başkalarının üzerine başarısızlığı yıkmayalım. Benim söyleyeceğim bu. Bunlar başarısızlığa şimdiden bahane arıyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP ve İYİ Parti’nin başörtüsüne ilişkin teklife destek vermeyeceklerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, “Şimdi başörtüsü konusu biz istiyoruz ki Türkiye’nin gündeminde kalıcı olarak çıksın ve bu konuyu kalıcı olarak gündemden çıksın iddiasıyla gündeme getiren Sayın Kılıçdaroğlu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ‘Madem öyle gelin daha büyük bir güvence ile bu meseleyi çözelim. Anayasal bir değişiklik yapalım’ dedi ve doğru bir adım attı. Eğer güvence istiyorsak kanun basit ekseriyetle değişebiliyor, Anayasa nitelikli bir ekseriyet gerektiriyor. Temel bir hukuk metni. Orada bu meseleyi çözüme kavuşturmak Türkiye’nin gündeminden kalıcı olarak bunu düşürmek anlamına gelir. Kaldı ki kanun bu meseleyi geçmişte çözmedi. Hatırlarsanız rahmetli Özal, Yükseköğretim Kanunu’na ek 16. maddeyi koydu. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bu sefer ek 17. maddeyi getirdi koydu, ek 17. madde halen yürürlüktedir. Ne diyor ‘kanunlara aykırı olmadıkça Yükseköğretim Kurumları’nda kılık kıyafet serbesttir’ ve 90’lı yıllarda yaşadığımız başörtüsü zulmü, haksızlıkları Yükseköğretim Kurumu Kanunu’ndaki ek 17. maddeye rağmen yaşandı. İstanbul Üniversitesi’nde başka üniversitelerde kurulan ikna odaları buna rağmen yapıldı. Pek çok kişinin elinden eğitim-öğretim hakkı Yükseköğrenim de buna rağmen alındı. Türkiye, kanunen serbest olan bir konuda kanun hükmü yokmuş gibi haksız, hukuksuz uygulamalara tanık oldu. Anayasa Mahkememiz, Danıştay'ımız, diğer yargı organlarımız da bunlara ne yaptı? Bunlara, kararlarıyla hukuksuz bir şekilde destek verdiler. O yüzden bizim getirdiğimiz öneri bu konu kalıcı gündemden çıksın. Şimdi İYİ Parti'nin sunduğu öneriye baktığınız” diye konuştu. »İHA