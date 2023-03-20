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‘Bizleri derinden üzdü’

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı ile ilgili yerel ve sosyal medyada ortaya çıkan , ‘İYİ Parti Yozgat İl Başkanı istifa etti’ şeklindeki asılsız haberler ne yazık ki bizleri derinden üzmüştür.” denildi. 

20 Mart 2023 Pazartesi 02:00
‘Bizleri derinden üzdü’

Yapılan yazılı basın açıklamasında; “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin içinde bulunduğu bu kritik dönemde seçim kazanma ve Türk milletinin kaderini değiştirme yolunda adım adım ilerlediğimiz şu günlerde, milleti korku ve panik ortamına sokmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklardır. İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı olarak; Asılsız ve mesnetsiz bu tür haberleri paylaşan/yayma teşebbüsünde bulunanların tespiti halinde, TCK’nun Dezenformasyon yasasında yer alan ; ‘’Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’’ maddesi gereğince savcılık aracılığı ile işlem başlatılacaktır. İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı; İl Başkanı, İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulları ile görevinin başındadır.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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Bizleri Derinden üzdü
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