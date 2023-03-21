14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım sürerken, Yozgat’ta Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK PARTİ) milletvekili aday adayları ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Yozgat Milletvekili aday adayı İskender Minar, Boğazlıyan AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Burada İlçe Başkanı Osman Düğenci ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşen Minar, Türkiye’nin ve Yozgat’ın çehresinin AK Parti eserleri ile değiştiğini ve 14 Mayıs seçimlerine vurgu yaparak, “Bir olacağız, diri olacağız.” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili aday adayı İskender Minar, Boğazlıyan’da bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını belirtti, hayır dualarını ve desteklerini istediklerini söyledi.

AK Parti’ye olan sevgi ve teveccühün her yerde kendini hissettirdiğine değinen Minar, “Vatandaşlarımız AK kadroları bağrına basıyor. AK Parti’nin görevi teslim aldığı günden beri, bayrağı düşürmeden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile ‘sırat-ı müstakim üzere yürüyerek’ hedefine varmaya çalışıyor.” açıklamasında bulundu.

Ak Parti Yozgat Milletvekili aday adayı İskender Minar; 14 Mayıs seçiminin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu vurgulayarak, “Geçmiş zihniyetleri artık bir kenara bırakıp hep beraber birlik olmak zorundayız. Bizim sevdamız Yozgat, bizim sevdamız ülkemizdir. Onun için güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir meclis önemli. İstikrara hep birlikte sahip çıkalım.” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci ise Milletvekili aday adayı İskender Minar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetliği dile getirdi, “Milletimiz huzur, güven ve istikrarın devamı için AK Parti’ye desteğini artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Ülkenin huzur, güven ve istikrarını bozmak isteyen mihraklar yeniden iş başında ama aziz milletimiz 14 Mayıs tarihinde de AK Parti’ye verdiği güçlü destekle tüm mihrakları sandığa gömerek oyun bozacaktır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi