Bir hevesle değil ilk günkü samimiyetle

Parti binasında düzenlenen programda İlknur Ünal adaylık başvurusunu AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’e verdi.

Parti binasında düzenlenen programda bir açıklama yapan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, “14 Mayısta asrın seçimi diyoruz. Sadece Türkiye’de değil tüm Dünya’nın merak ettiği Türkiye seçimini inşallah 14 Mayısta gerçekleştireceğiz. Bugün İlknur hanımın aday adaylığı başvurusunu aldık. Kendisi yıllarca partimize hizmet eden gönül veren birisidir. Kendisini Kadın Kolları Başkanı olmadan öncede tanıyorduk Partimize çok değerli katkıları oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da hanımlara çok değer veriyor. Hanım kardeşlerimizin katkıları ile 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu sandıklara gömerek yeniden Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. İnşallah bir hanım kardeşimizde yine meclisimizde Yozgat’ımızı temsil edecek benim gönlümden geçer budur. İlknur hanımı Allah çıktığı yolda hayırlı ve mübarek etsin.” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR GÖREVE TALİBİM”

28. Dönem Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan İlknur Ünal yapmış olduğu açıklamada; “Bu güzel ve özel günümde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sözlerimin başında ülkemizde yaşanan asrın felaketi olarak adlandırılan art arda yaşanan depremlerde ve sel felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar, geride kalanlara da hayırlı ömür diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize milletimize böyle acılar, felaketler yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıktığımız bu yolda, mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Partimizden 28. Dönem Yozgat Milletvekili Aday Adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Ülkeme, memleketime ve milletime hayırlı olmasını diliyorum. Millete hizmet etmek için çıkmış olduğum bu kutlu yolun zor ve meşakkatli olduğunu biliyorum. Ülkemiz ve Yozgat için büyük bir göreve talip olduğumun farkındayım. Varımla yoğumla yorulmadan elimi taşın altına koymaya hazırım. 2 yıl STK geçmişimin ardından 5 yıl il kadın kolları başkanlığı yaptım, görevde olduğum süre içeresinde bütün dava arkadaşlarımızla birlikte gecemize gündüzümüze katarak millete hizmetkar olma yolunda önemli çalışmalara imza attığımızı inanıyorum. Yozgat’ımızın 14 ilçesinde tanıştığım görüştüğüm evlerine misafir olduğum kadınlarımızın, teşkilatlarımızın desteğiyle ve teveccühleriyle bu kararı almış bulunmaktayım. Kadın kolları Başkanı olduğum süre içerisinde AK Parti’nin vizyon ve misyonunu üslenmiş biri olarak, il ve ilçelerimize, mahallelerimize hakimim; saha tecrübelerim, siyasi ve sosyal çalışmalarımın birikimiyle Yozgat’ın ve Yozgatlının milletvekili olarak hizmet etmeye talibim. Başta Kadın Kolları Teşkilatına emek vermiş tüm kadınlar ve Yozgatlı Hanım kardeşlerim adına aday adayı oluyorum. Yozgat’ın bir kızı ve gelini olarak tüm Yozgatlı hemşehrilerimizin ev halkından biri gibi kolaylıkla ulaşabilecekleri bir vekil olmak için buradayım. Nene hatunların ve nice isimsiz kadın kahramanların cephelerde, ezanlar susmasın bayraklar inmesin düsturuyla verdikleri mücadeleyi biz de torunları olarak sizlerin desteği ile vermek için hazırız ve buradayız. Büyüyen Türkiye’nin önündeki hedeflerin yakalanması için kadınlara önemli görevler düştüğünün farkındayım. Siyasetin kadının zarafetine kadının nezaketine, samimiyetine ve kadının aklına ihtiyacı var bu bağlamda kadın adaylarımızın her birine desteğim sonsuz olacaktır. Cumhurbaşkanımız kadına siyasette çok farklı bir rol biçti ve siyasette kadınsız olunamayacağını yaptığı bütün reform hareketiyle ispatladı. Ülkemizin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile inşallah Cumhur İttifakı ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı en yüksek oyla yeniden başkan seçeceğiz. İnanıyoruz ki AK Partimiz de bu seçimden büyük bir zaferle çıkacak. Vakit; son günlerde de şahit olduğumuz gibi bazılarının içinde bulunduğu mevki koltuk kavgası değil. Vakit; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin ve İslam coğrafyasının umudu olan, Türkiye Vizyonuyla Yüzyıllık hayallerimizi ilmek ilmek işleme vakti. Bizim, kaybedecek vaktimiz yok, yarın değil hemen şimdi! Rabbim çıktığımız bu kutlu davanın bir neferi olarak mahcup etmesin Yozgat’ımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Niyet hayır akıbet hayır inşallah.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin / »Sema Nur Koçaker