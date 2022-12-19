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Bir dizi ziyaret

AK Parti Yozgat Kadın Kolları ve Yozgat Koordinatörü AK Parti Genel Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi (MKYK) Zerrin Arslan Yerinde Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçesinde biz dizi ziyaret gerçekleştirdi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 02:05
Bir dizi ziyaret

Ziyaret kapsamında Boğazlıyan ve Yenifakılı’da AK Parti İlçe Kadın Kolları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirilerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Topaltı sonrası Kadın Kolları yönetimi ve MKYK üyesi Zerrin Arslan Yerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

MKYK üyesi Zerrin Arslan Yerinde, AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve Yönetimi, Boğazlıyan ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın’ın ailesini ziyaret etti.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi kırsalında yürütülen terörle mücadele operasyonu sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın’ın ailesi ziyaret edildi.

Başkan Yurtlu, “İl Koordinatörümüz AK Parti Genel Merkez MKYK Sn. Zerrin Arslan Yerinde hanımefendi ile Vatan için millet için canını feda eden Şehidimiz Lokman Dargın’ ın ailesine Boğazlıyan ilçesinde ziyarette bulunduk. Şehidimizin Ruhu şad olsun.” dedi.

ESNAFA ZİYARET

Ziyaret kapsamında Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçesinde bulunan esnaflara ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette esnafa bol kazançlar diyen Yurtlu, “Her zaman vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayız. Bu zamana kadar AK Parti yönetimi olarak yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 17:05
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Bir Dizi Ziyaret
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