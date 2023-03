Başvurusunu yaptı

Milletvekili Keven, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçmek ve Millet İttifakı'nı iktidar yapmak inancıyla 28. Dönem Yozgat Milletvekili adaylığı için başvurumu yaptığını ifade etti.

Keven yaptığı açıklamada, “Ülkemize, Yozgat’ımıza ve hemşerilerimize hizmet etmek, Yozgat’ımızın bugüne dek artarak devam eden sorunlarını kuracağımız Millet iktidarında çözmek amacıyla yeni bir yola çıkıyoruz. Yozgat’ımızın güzel insanları için, esnafımız için, çiftçimiz için, alınteriyle üreten sanatkârlarımız için, sulama elektriği kesilen pancar üreticisi için, tarlasına gübre atamayan çiftçi için, sabahın beşinde tezgahını kuran pazarcı esnafı için, yolu yapılmayan köylerimiz için, işten atılan madenciler için, kombisini açamayan emekliler için, meslek lisesi staj sigortası için, 3600 ek gösterge ayrımcılığına uğrayan kamu şefleri için, kadro hakkını talep eden kamu emekçileri için, öğretmen meslektaşlarım için yeni bir yola çıkıyoruz. 24 Haziran 2018'de Yozgat Milletvekili seçildiğim ilk günden bugüne TBMM'de ve her alanda sesi olduğum Yozgat’ımızın güzel insanlarına, çiftçimize, üreticimize, esnafımıza, işçimize, işsizimize, emeklimize, gençlerimize, kadınlarımıza sözümüz var; milletimizin iktidarını hep birlikte kuracağız. İnşallah 14 Mayıs 2023 ülkemiz için yeni bir milat olacak ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde kin değil kardeşlik, öfke değil sevgi, tehdit değil güler yüz kazanacak. İnşallah 14 Mayıs 2023 Yozgat’ımız için yeni bir milat olacak ve göç etmek zorunda kalınan, verilen vaatleri tutulmayan, seçimden seçime hatırlanan bir Yozgat değil imar ve ihya olmuş, göç alan müreffeh bir Yozgat kuracağız. Sen-ben değil BİZ olacağız. Çıktığım bu yolda desteğini her an yanımda hissettiğim kıymetli eşime, uzun yıllar omuz omuza mücadele ettiğim partili yol arkadaşlarıma, kadim dostlarıma, büyük ailemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ederim. Ülkemiz ve Yozgat’ımız için inşallah hayırlısı olsun. Çıktığımız bu yolda Allah utandırmasın.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi