Başvurular devam ediyor

Yeniden Refah Partisi'nden Servet Aktaş ve Hasan Bilir 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylıklarını açıkladı.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında, Yeniden Refah Partisi Çekerek İlçe Başkanı Servet Aktaş ve Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Bilir milletvekili aday adayı olduklarını duyurdu.

“HİZMET ETMEYE ADAY OLDUK”

Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı Servet Aktaş yapmış olduğu açıklamada, “Yozgat’ta birçok eksiğimiz var ama ben bir tanesine değinmek istiyorum. Yozgat’ta sürekli olarak yeni yüzler var. Yıllardan belli hep aynı yüzler milletvekili adayı oluyor. Bunların bizlere etkisi yok. Yozgat sürekli göç veren bir şehir halindedir. Bize göçü durduracak ve tam tersi göç aldıracak yeni yüzler lazım gençler lazım. Artık eski yüzlerin gidip yerine yeni yüzlerin olması lazım. Bizlerde bu yüzden teveccüh gösterirlerse Allah’ın izniyle bu göreve talibiz. Yeniden Refah Partisi Sayın Dr. Fatih Erbakan ile birlikte yol yürümeye Yozgat’ımıza ve ilçelerine hizmet etmeye aday olduk.” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ YOZGAT’I KALKINDIRMAK”

Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı Hasan Bilir ise; “ Yozgat Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olarak partimize müracaatımızı yaptık. Elimizden geldiği sürece Yozgat’ın göç veren değil göç alan, sanayileşmiş bir şehir olması için çalışacağız. Amacımız ülkemizi ve şehrimiz kalkındırmak ve fayda sağlamak. Partimizin de vizyonları var. Bunlardan birkaç tanesi fabrikalaşma, ağır sanayileşmedir. Bunlardan bir tanesi Yozgat Sorgun, Yerköy Şefaatli arasına bulunması gereken bir fabrikamızdır. Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek Kümmet Ovasına Et Entegre Tesisleri, Sarıkaya ilçesine makarna fabrikası, Boğazlıyan ilçesine bisküvi ve çikolata fabrikası, Saraykent ilçesine çinko fabrikası ve aynı zamanda Akdağmadeni’ne demir çelik fabrikası bunlara da elimizden geldiğince kalkınmada destek olmak istiyoruz.” dedi. »Haber Merkezi