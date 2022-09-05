Başer durmuyor

2 günlük ziyaret programda Milletvekili Başer, durmadan yorulmadan hem ilçeleri gezdi hem de merkezde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Sorgun ve Çekerek ilçelerini gezen Başer, esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ile de bir araya gelen Başer, istek ve talepleri dinledi.

DERNEKLERE ZİYARET

Sorgun ziyaretleri kapsamında Başer, Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği ve Engelliler Umut Derneği'ni ziyaret etti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği Başkanı Zeynep Altınkuyu ile sohbet eden Başer, “Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret ettik. Dernek Başkanımız Zeynep Altınkuyu'dan sportif faaliyetleri ve dernek çalışmaları hakkında bilgi aldık. Derneğimizde sportif faaliyetlerde bulunan gençlerimize ve kulüp yöneticilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra Sorgun Engelliler Umut Derneği'ni ziyaret eden Başer, Dernek Başkanı Süleyman Özdemir ile sohbet ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ESNAFA ZİYARET

Beşer Sorgun ilçesinde yapmış olduğu ziyaretleri tamamlayarak Çekerek ilçesine gitti. Çekerek ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başer Sanayii Sitesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaflar ile sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Başer, “Ekonomide çarklar dönüyor, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz ekonomiye değer katıyor. Çekerek Sanayii Sitesi'ndeki işletmelerimizi ziyaret ettik. Faaliyetleri hakkında bilgi aldık. İşlerinde kolaylıklar, ticari faaliyetlerinde hayırlı kazançlar dileğinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİMDE MUTLUYUM

Başer, ilçe ziyaretlerinin ardından akşam Lise caddesinde, cadde turu yaparak vatandaşlar ile bir araya geldi. Saat Kulesinden başlayarak cadde turu yapan Başer, gençler ile oturarak sohbet etti. Cadde turu kapsamında esnafları da gezdiklerini belirten Başer, “Merkez Lise Caddesi'nde "Cadde Turu" yaptık. Kâh gençlerimizle sohbet ettik. Kâh hemşehrilerimizle muhabbet. Bu toprakların sıcaklığı, sevgisi bambaşka. Bu toprakların evladı olmaktan mutluyum” şeklinde konuştu.

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