“Asgari ücret bir lütuf değildir”

Asgari ücretin bir lütuf olmadığına değinen İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, ne işverene, ne işçiye, ne memura nede emekliye yeterli desteği sunamayan hükümet asgari ücreti 8 bin 500 yaparak millete lütuf diye sunması kabul edilir değildir.” dedi.

“Ülkede ücretler en az açlık sınırı kadar olmalıdır” diyen Aydoğmuş, “Hissedilen enflasyonun yüzde 200, TÜİK enflasyon oranı yüzde 80, açlık sınırının ise 25 bin lira olduğu ortamda asgari ücrete yüzde 54 artış yaparak 8 bin 500 lira açıklanması kötü ekonomi yönetiminin bedelini millete ödetmeye çalışmaktır. Bu asla kabul edilemez. Hepimiz ev geçindiriyoruz, evde yaşayan ailemiz bizden geçim istiyor, ihtiyaçların giderilmesini talep ediyor. Peki, bizler ne kadar mutlu, huzurlu, geleceğe umutla bakarak yaşaya biliyoruz.

Dört kişilik bir ailenin sadece ekmek masrafı 850 lira iken; aylık asgari giderler ise; mutfak masrafı 4 bin lira, doğalgaz bin 500 lira, kira bedeli bin 500 lira, elektrik faturası 500 lira, telefon İnternet masrafı 500 lira.

Aylık eğitim masrafının bin lira ve toplam 9 bin lira olduğu, ayrıca geçinmek için daha birçok masrafın yapıldığı şu ortamda 8 bin 500 lira asgari ücreti millete lütuf diye sunmak cahilliktir, milletle dalga geçmektir. Ayrıca, çarşı pazar yaşayıp görüyoruz, asgari ücret açıklanmadan, zamlar yağmur gibi geldi. Asgari ücret cebe girmeden eridi gitti. Başkanlık sistemi öncesi, 2016 yılında Parlamenter sistemde Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığında enflasyon yüzde 7,5 dolar 2 lira 90 kuruş mazot 3 lira 80 kuruş ve asgari ücretle çalışan insanların alım gücü bugünlere göre daha yüksekti ve işçisi memuru esnafı emeklisi daha rahat yaşaya biliyor ve geçine biliyordu. Ne zaman Başkanlık sistemi denen partili cumhurbaşkanı sistemine geçtik, güç bir kişide ve ailesinde toplandı. Devletin hiç bir kurumunun gücü önemli değildi ve ülkemizin genetik kotları bozuldu, ekonomi kötüye gitti, adalet ve özgürlük yok oldu. İşte bu noktada; 6’lı masa Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistemle gücü, bir kişide ve onun ailesinde değil devletin kurumsal kimliğinde toplayarak Ülkemizi genetik kotlarına geri döndürecek.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi