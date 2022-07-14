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AK teşkilat toplandı

AK Parti Yozgat teşkilatı tarafından Sorgun ilçesinde, İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı. 

14 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
AK teşkilat toplandı

Düzenlenen toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milletvekili Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Başkan Vekili Ahmet Nuri Özel, Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan katıldı. 
Yapılan toplantı ile ilgili Milletvekili Başer, “Sorgunumuzda ‘İlçe Danışma Meclisi’ toplantımızı gerçekleştirdik. Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, teşkilat mensuplarımız ve dava arkadaşlarımızın katıldığı ilçe danışma meclisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli teşkilat mensuplarımızı ve Sorgunlu hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.
Gençlik Kolları Başkanı Taşdemir ise “Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Milletvekimiz Yusuf Başer, İl Başkan Vekilimiz Ahmet Nuri Özel, İl Genel Meclis Başkanımız İskender Nazlı, Kadın Kolları Başkanımız Erva Kevser Yurtlu ve Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Gökhan'ın katılımı ile Sorgun İlçe Danışma Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Yarın bugünden daha güçlü hissetmemizi sağlayan, katılımlarıyla bizlere her daim güç veren tüm ilçe teşkilat mensuplarımıza katılımları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
AK Teşkilat Toplandı
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