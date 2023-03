AK Parti’de liste uzuyor

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yapan, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, aday adaylıkları başvurularımız devam ediyor. Ak parti hükümeti ile birlikte Yozgat’ımız çok güzel hizmetler aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yozgat Şehir Hastanesi, Adalet Eğitim Merkezi, Hızlı tren, havaalanı gibi büyük projeleri hayata geçirdik. Partimize aday adaylık başvuruları yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

‘HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN’

AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Darımla yaptığı açıklamada; “AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla, milletvekili aday adaylığını açıkladı. Konuşmasına deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Darımla, “Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın öncülüğünde “ Her şey Türkiye için “ diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine aynı heyecan, inanç ve kararlılıkla yürüyeceğime söz veriyorum.” dedi.

DEĞERLİ DESTEKLERİNİZE TALİBİM

28’inci dönem Milletvekilliği aday adaylığını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Yusuf İbiş ise; “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilme yaşını 30’dan 18’e indirmesi ile bugün sizlerin karşısında genç bir milletvekili adayı adayı kardeşiniz olarak bulunuyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumun en güzel yıllarının geçtiği şehir Yozgat’ı, gençlerini ve kıymetli hemşerilerimiz en güzel şekilde temsil edeceğime inancım tamdır. Bu minvalde nerede bir talebiniz, nerede bir ihtiyacınız ve nerede bir derdiniz varsa hemdert olacağımızdan emin olabilirsiniz. Tarım ve hayvancılığın önemli şehirlerinden olan Yozgat’ımızın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kalkınmaya devam etmesi ve daha da gelişmesi için tüm çalışmalarımızı sizlerle istişareli bir şekilde sürdüreceğiz. Öncelikli ve ilk hedefimiz Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ta rekor bir oy ile tekrardan Cumhurbaşkanlığına devam etmesini sağlamaktır. Ardından Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile aday gösterilecek olan 4 milletvekilimizin de kıymetli hemşehrilerimizin teveccühü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yozgat’ımızı temsil etmesini sağlamaktır. Bizler için isimler ve görevler geçici, dava ise kalıcıdır. Bu minvalde çıkmış olduğum yolda değerli desteklerinize talip olduğumu belirtirken, adaylık listesi ne olursa olsun doğru bildiğim ve hak olduğuna inandığım bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında yol yürümekten vazgeçmeyeceğimi bilmenizi isterim.” diye konuştu.

‘HEYECANLI VE GAYRETLİYİM’

28’inci dönem Milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Tuğba İstek ise; “ Sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye yüzyılı için çok heyecanlı ve gayretliyim bu yüzyılın inşasından en ufak bir katkım olabilirse ne mutlu bana bu yolda yürüme şerefine nail olmak umuduyla Yozgat Ak Parti milletvekili aday adaylığını sizlerin huzurunda açıklıyor Rabbimden şahsım memleketim ve vatanım için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

‘TEK GAYEMİZ, MİLLETİMİZE VE MEMLEKETİMİZE HİZMETTİR’

Nurullah Nurdoğan düzenlediği basın toplantısında 28’inci dönem Milletvekilliği aday adaylığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı; “Türkiye Yüzyılı’nın en önemli seçiminde Bismillah diyerek AK Parti’den aday adaylığı başvurusunu yapmış bulunuyorum. Rabbim Yozgat’ımıza ve Milletimize layık hizmetler yapmayı, ümmetin ve milletin birleştirici gücü Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yükünü bir nebzede olsa hafifletmeyi bizlere nasip eylesin. Bu vesile ile aday adayı olan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Çıktığımız bu kutlu yolda tek gayemiz, milletimize ve memleketimize hizmettir. Dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiğince sizlerin sesi olmaktır. 22 yıl önce milletimizin bağrından filizlenmiş, milletimizle büyümüş, milletimizin, ülkemizin yarınları için kök salmış AK Parti’nin bir ferdi olmaktan, millete hizmet çatısı altında bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Ülkemiz, AK Parti iktidarıyla 21 yıldır sağlıktan ulaşıma, savunma sanayinden, teknolojik gelişimlere kadar birçok kıymetli kazanımlar elde etmiştir. Ayrıca temel hak ve özgürlükler anlamında kadın hakları ve kadınlara tanınan pozitif ayrımcılıkla ön plana çıkarmanın gayreti içerisinde olduk. Hayatın her alanında kadınlara hak ettikleri yere getirmek için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Bununla birlikte Ülkemiz, Dış Politikada da Bölgesel güç haline gelmiş, sözünü dinleten lider ülke olmuştur. Türkiye 21 yılda vesayetten darbeye, terörden uluslararası baskıya, sırtındaki kamburlardan sıyrılmış ve bölgenin öncüsü bir ülke haline gelmiştir. Ülkemizin şahlanışının devamı ve ilerlemesi için bu seçim; uluslararası arenada kararlı ve dik duruşuyla dış politikada etkin güç kazanan ve sınırlarımızdaki terör olaylarına karşı ortaya konulan iradede Türkiye’nin daha güçlü ve kararlı adımlarla tarih yazacağı bir döneme giriyor olması açısından da son derece önemli bir süreçtir. Tabiri caizse bu seçim kader seçimidir. Cumhuriyet tarihinin kırılma noktasıdır. Ya eskiye döneceğiz, Ya da Ülkemiz küresel güç olma yolunda ilerleyecektir. Bildiğiniz gibi batı medyasında yapılan analiz ve yorumlarda 2023’de Türkiye seçimlerinin tüm Dünyayı etkileyeceği Batı medyası tarafındanda dillendirilmektedir. 14 Mayıs seçimleri Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ülkemiz için yepyeni atılımların hayata geçeceği bir dönem olacaktır İnşallah. Bu aziz millet, feraseti ile Ülkemizin geleceği ve gençlerimizin yarınlarını, daha yolun başında şahsi hesaplarla yapboza dönen zihniyetlere teslim etmeyecektir. Milletimiz aydınlık ve güçlü yarınları için tek yumruk olarak bir kez daha kendi iradesine sahip çıkacak, geleceğini emin ellere teslim edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet yolculuğumuzda tek gayemiz ülkemiz ve şehrimizin yarınları için var gücümüzle çalışmak olacaktır. Ak Parti iktidarımızda Yozgat’ımıza tarihin en büyük yatırımları yapılmıştır. Bu yatırımların devamı ve istikrarın sürmesi için Cumhur ittifakıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

‘SİYASETİN TEK LİMANI AHLAK’TIR’

28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Halil Türkmen ise; “Öncelikle 6 Şubat günü 11 vilayetimizde meydana gelen ama her birimizin yürekten hissettiğimiz Asrın Felaketi” sebebiyle vefat eden kardeşlerimize Rabbim’den rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Cenabı Hakk’ın izni ile artık eski Türkiye değil güçlü Türkiye var ve biz buradan daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Kurulduğu günden beri hemen her kademesinde, doğrudan veya dolaylı olarak, hizmet etmekten büyük bir onur, gurur ve bahtiyarlık duyduğum AK Partimizin 2023 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Yozgat’ımızdan Aday Adaylığı başvurusunda bulunmaktayım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da; menzile varmadan önce seferde olmayı, yük olmak yerine yük almayı, makamdan ziyade vazifeye talip olmayı, maddeden önce mânâya önem vermeyi, gündelik meşgaleyi değil dâva şuurunu, şiar edindik. Biz bu şiarı; şanlı ecdadımızdan, Yozgat’ımızdaki büyüklerimizden, elbette “siyasetin tek limanı ahlak”tır diyen davamızın lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Şimdiye kadarki seçimler hep mühimdi, fakat bu seçimler belki de “Asrın Seçimleri” olacaktır. Zira Türkiye’nin 20 yılda kat ettiği mesafede geldiğimiz yer çok önemli bir eşik ve bu eşiği aştığımızda, Rabbimin izniyle Türkiye başka bir seviyede olacaktır. Özellikle yurt dışına çıktığımızda ve oralardaki kardeşlerimizden de gördüğümüz gibi Türkiye Türkiye’den çok büyük. Bundan önce olduğu gibi, bu büyük eşikte bizlere düşen, en azından, nerede ve kimin yanında durduğumuzun Rabbimin indinde ve tarihte kayıtlara geçmesidir. Bizler zaferden ziyade seferden, sefer kadar refikten, refik kadar da hangi dâvanın seferinde olduğumuzdan sorumluyuz. Elhamdülillah seferimiz de refikimiz de dâvamız da hedefimiz de belli ve mukaddes. Bugün biz buraya milletvekilliği aday adaylığı için değil, bu şuur ve bilinçle geldik. Ben inanıyorum ki, teşkilatlarımızın her bir mensubu bu bilinç ve kararlılıktadır. Partimiz kurulduğu günden beri beraber pek çok yol yürüdük, pek çok zorluklarla karşılaştık, pek çok sevinç, gurur ve onurlar yaşadık. Türkiye’nin 21. Asrında, Türkiye yüzyılında böyle bir teşkilatla birlikte ismimizin geçiyor olması bile bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Üyesi olduğum ilk günden beri, sandık müşahitliğinden, mahalle sorumluluğuna, il başkan yardımcılığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine kadar pek çok kademe görev alırken Yozgat’ımızın her bir ilçesinde, hemen her bir köy ve mahallesinde sıkmadık el, girilmedik gönül bırakmamaya çalıştık. Top toplayıcılığından takım kaptanlığına varıncaya kadar Yozgatspor’umuzda da ki futbolculuk ve yöneticilik dönemimizde gençlerimizin yanında olduk, ASKF de ki başkanlığımız döneminde yöneticilerimizin sıkıntılarını bizzat hissettik. Elbette Sayın Genel Başkanımızdan, Yozgat’ımızın yetiştirdiği Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi’ye, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi’ye, il başkanımıza, teşkilatımız ve Yozgat’ımızın her bir ferdine kadar bizlere örneklik teşkil eden büyüklerimizden öğrendiklerimizi uygulamaya çalıştık. Evde babanın, hanımın, annenin, evladın; işyerinde esnafın, dairesinde memurun, okulda öğrencinin, işçinin, işsizin, borçlunun hastanede doktorun, hemşirenin, şifa bekleyen hastanın, yağmur bekleyen çiftçinin, garibin, gurabanın, fakirin, fukaranın, öksüzün, yetimin kısacası Yozgat’ımızın, Yozgatlımızın derdiyle hemdert olan, neşesiyle neşelenen bir kardeşiniz olarak; Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımız ve büyüklerimiz gibi her daim yanınızda olmaya devam edeceğimden şüpheniz olmasın. Doğduğumuz memleketimizde doyduğumuz; ekmeğimizi, refahımızı, imkânımızı, huzurumuzu hep birlikte büyüteceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Buradan aldığımız feyz ve tecrübeyle, onların ve siz değerli teşkilatımızın, Yozgat’ımızın ve dolayısıyla yüce ve aziz milletimizin desteği ve Rabbimin izniyle yeni bir sefere daha Bismillah diyoruz.” ifadelerini kullandı.

VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında aday adaylığını açıklayana Huriye Özel ise; “28.Genel Seçimlerimizin Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Genel Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu olarak Yozgat Ak Parti Milletvekili Aday adayı başvurumu yapmış bulunmaktayım Aday Adaylığımı açıklayacağım bu zaman diliminde bizi yalnız bırakmayan siz değerlerle dostlarımıza şükranlarımı sunarım. Ülkemiz 6 Şubat 2023 de ard arda yaşanan depremler sebebiyle asrın en büyük felaketini yaşamış ve tarihe geçmiştir.14 milyon insanımız bundan etkilenmiş ve 11 ilimizde 48 bin 448 kişi vefat etmiş maddi ve manevi büyük yaralar açılmıştır. Devlet ve millet hep birlikte depremin yaralarını sarmak toplumsal ve sosyal hasarı onarmak için tek yürek ve tek bilek olmuş dayanışma ve yardımlaşma örneğiyle ahlaki, vicdani, insani kenetlenmeyi göstermiştir. Devletimiz ve milletimiz hep birlikte, beraberlik içinde bu yaraları saracağız ve yaşanan bu zor günleri de geride bırakacağız inşallah. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır metanet ve baş sağlığı diliyorum.” diye konuştu.

YOZGAT’IN GÜCÜ OLACAĞIM

28. Dönem Milletvekilliği adaylığını parti binasında açıklayan Aydın Baran yaptığı açıklamada; “Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüz Yılı” yolunda bir nefer olmak için, Güçlü Türkiye’nin güçlü şehirleri arasında Yozgat’ımızın talep ve beklentilerini önceleyen politikalar oluşturmak için yola koyuldum. Kadim şehrimiz Yozgat’ı hak ettiği yatırımlarla buluşturmak için işsizliğe çözüm olacak, istihdama katkı sunacak projelerle Yozgat’ın Sözü, Yozgat’ın Gücü olacağım. Yozgat, jeolojik, jeopolitik ve coğrafi konumu gereği tedarik zincirinin tam orta halkası konumundadır. Türkiye, afet ya da savaş hallerini de göz önünde bulundurarak Yozgat’ın bu stratejik avantajlı konumunu değerlendirecektir. Ak Parti hükümetlerinin görev süresince; Yozgat’a kazandırdığı “alt yapı ve üst yapı hizmetleri milletimize daha iyi anlatılacak bu sayede Türkiye Yüzyılın’ da Yozgat en ön saflarda yerini alacaktır. Uzlaşma kültürüne dayalı, genç neslin dilinden anlayan, onlarla yarını inşa etmek için kolektif aklı önceleyen, ülke vizyonu ile Yozgat vizyonunu birleştiren bir Yozgat hayali için yola çıktım.” diye konuştu. »Alpaslan Demir