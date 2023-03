AK Parti’de liste oluşuyor

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yapan, Ak Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ahmet Özel bu süreçte birlikte yol yürümek isteyen tüm aday adaylarının başvuru işlemlerinin parti binasında özen ile takip edileceğini belirterek, sürecin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

28.dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Milletvekili Aday Adayı Avukat Yasin Durusoy ise; “ 28. dönem milletvekili aday adaylığı için partim, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden aday adaylığı için başvurumu yapmış bulunmaktayım. Her şeyden önce bu seçimin milletimize, devletimize ve Yozgat’ımıza hayırlar getirmesini dilerim. Şubat ayında ülke olarak yaşadığımız asrın felaketinden dolayı ölenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sağlık ve afiyetler dilerim. Aday adayı olduğum bu ana kadar AK Parti’mizin çeşitli kademelerinde görev aldım. İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Yozgat’ımızı ve AK Parti’mizin bayrağını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı ışığında daha da ileri götürebilmek ve davamızın kutlu bayrağını devralmak için yola çıktım. Özellikle siyasette yeni yüzlere dair bir beklentinin olması da düşünüldüğünde bilgi, birikim, eğitim, donanım ve hizmet yönünden Yozgat’ımıza ve Yozgatlı kardeşlerime hizmete talibim. Bu nedenle hemşehrilerime vekil olmak için aday adayı oldum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimi içerisinde bu seçimde Allah’tan bizleri muzaffer kılmasını ve hepimiz için en hayırlısını nasip etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

28.dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Milletvekili Aday Adayı Bülent Doğan ise; “ AK Parti il teşkilatının kıymetli üyeleri İl başkan yardımcılarım bugün beni burada yalnız bırakmayan dava arkadaşlarım ve sevgili dostlarım, değerli basın mensupları Hepinizi en derin, en içten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 14 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri için Yozgat AK Parti milletvekili aday adayı olduğumu ilan etmek ve sizlerle paylaşmak için buradayım. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde ve teşkilat yönetiminde bazen dışarıdan çoğu zaman da resmi görevler aldım. İki bin on yedi yılında devraldığım ilçe başkanlığı görevini aşkla, şevkle, azimle ve gayretle bugüne kadar ifa ettim. Bu kutsal davanın onurlu görevinden, AK Parti'mizden milletvekili olabilmek için ayrılıyorum. Kıymetli dava dostlarım, ve basın mensupları Sarıkaya'da doğdum, Sarıkaya'da büyüdüm işim gibi siyaseti de Sarıkaya'da yaptım. Bana bu göreve talip olduğumda dostlarım bu işin Yozgat'ı var. Ankara'sı var, genel merkezi, hatta külliyesi var buraları nasıl aşacağımı sordular. Benim cevabım kısa ve net. Ben kendimi teşkilatın adayı olarak görüyorum. Teşkilatın sesiyim. Yozgat teşkilatlarına güveniyorum ben teşkilatın tam içerisinden geliyorum.15, 16 yıldır hizmet ettiğim ve fedakarlık yaptığım AK Parti'min vefakar ve cefakar teşkilatlarından gerekli vefayı göreceğime eminim. Seçim sürecinde önceliğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesidir AK Parti milletvekili aday listesinde yer alsam da almasam da ilk günkü aşkla azim ve gayretle partimizin bu seçimlerden yine zaferle çıkması için mücadele edeceğim yetkili kurullarımız şahsımın milletvekili adayı olarak uygun görmeleri halinde ilçeme Yozgat'ımıza ve aziz Türk milletine AK Parti çatısı altında hizmet etmekten onur duyacağım. Bu süreçte gece gündüz demeden destek isteyeceğiz. Oy isteyeceğiz. Allah'ın izniyle sandıkları yine patlatacağız bizim davamız, vatanımızı, milletimizi, devletimizi yüceltme davasıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır nasipte ne varsa kaderimizde ne varsa onu yaşar ve onu kabul ederiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Saygılar sunuyorum.” diye konuştu.

28.dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Milletvekili Aday Adayı Hasan Kandemir ise; Sözlerime başlamadan önce asrın afetinde şehit olan yaklaşık 48.000 vatandaşımıza Allahtan rahmet diliyorum, yaralanan yaklaşık 150.000 vatandaşımız Allahtan acil şifalar diliyorum. Bir milyona yakın ev iş yerleri yıkılan ağır hasar hasar alan, oturulamaz duruma gelen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Üç yıldır aşkla şevkle yürütmüş olduğum Ak Parti Yozgat İl başkan Yardımcılığı ve Seçim İşleri Başkanlığı görevimden,14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28.Milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için ayrılıyorum. Görev sürem boyunca il başkanım Yusuf Başer Bey ve yönetim kurulu arkadaşlarımla, ilçe başkanlarımız teşkilat mensubu arkadaşlarımızla uyumlu güzel bir çalışma yürüttüm. Türkiye Yüzyılında; Seçim sürecinde önceliğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesidir. Ak Parti Milletvekili aday listesinde yer almasam bile; ilk günkü aşkla, azim ve gayretle partimizin önümüzdeki seçimlerde yine zaferle çıkması için mücadele edeceğim. Yetkili kurullarımız şahsımı Milletvekili adayı olarak uygun görmeleri halinde Yozgat’ımıza ve aziz milletimize Ak Parti çatısı altında hizmet etmekten onur duyacağım. Sizler ve bizlerin gayreti ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtireceğiz ve Yozgat’ta Cumhur ittifakı olarak dört sıfır yapacağız inşallah. Türkiye Yüzyılı için Eski/yeni teşkilat mensupları demeden tecrübelerinden yararlanarak AK Parti için Allahın izni ve iradesi ile fedakârca çalışacağız, Ak Partinin bayrağını Yozgat’ta göndere çekeceğiz. Dalgalanan şanlı bayrağımız altında yine tüm vatandaşlarımızla birlik olacağız. Ötekileştirmeye, dışlamaya, insanlığa sığmayan üsluplara “hoşçakal” diyeceğiz. Kardeşiniz olarak; tüm hemşerilerime umut, genç arkadaşlarıma örnek olacak, siyasetin hep gördükleri gibi olmadığını anlatacağım. Türkiye Yüzyılında üreten, satan ve kazanan Yozgat ve Türkiye için çalışacağız. Kendimiz için değil Yozgat ve Türkiye için çalışacağız. Avukat bir siyasetçi olarak partimin ve sizlerin bana duyduğu güveni kaybetmemek için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden emin olun. Daha iyi yaşamayı hak eden ve bunu gönülden isteyen tüm vatandaşlarımızı, Ak parti adına yaraşır, saygı ve sevgiyle kuşaklayacağım. Yozgat’tın İnceçayır Köyünde doğan, büyüyen çiftçi, gariban bir ana ve babanın evladı olarak her daim umutlu oldum. Mücadele etme isteği, doğamda mevcut. Kazanmak ve kaybetmekten korkmayan her daim hak için adalet için çalıştım. Ve çalışacağım. Hangi partiden olursa olsun, tüm genç arkadaşlarım aynı şeyleri istiyor. Özgürce düşünmek, düşündüklerini paylaşmak, iyi bir eğitim almak, şeffaflık, tarafsız bir yargı ve adalet istiyor. Ve bunlar çalışacağım. İnsani koşulların sağlanmasına engel olan ne sorun varsa, gençlik enerjim, eşitlikçi, kucaklayıcı ve demokrat kimliğimle bu işlerin peşini bırakmayacağım. Çünkü insanca yaşamanın partisi olmaz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Doğup büyüdüğüm Yozgat’ta sevgiyi, saygıyı ve herkese yardım etmeyi bana öğreten aileme, Anadolu’nun içtenliğini barındıran her görüşten hemşehrilerime, bana iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Buraya kadar gelen siz dostlarıma ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.Bu sürecin vatanımız ve milletimiz için hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. “ diye konuştu.

28.dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Milletvekili Aday Adayı Nurdan Taşarsu ise; “ Bugün partimizin 7. Olağan il kongresi ile başlamış bulunduğum İl başkan yardımcılığı Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı görevimden istifa ederek, Allah rızası için, şehrimiz ve parti çalışmalarımızla şehrimizi daha da geliştirmeye niyet ederek milletvekili aday adaylığına başvurdum. 1989 Yozgat doğumluyum, ilk ve orta öğrenimimi Yozgat’ta aldıktan sonra lisans eğitimimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladım halen. Aynı üniversite fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Alanında Yüksek Lisans eğitimimi tamamlamak üzereyim. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır lafını birazcık değiştirmek istiyorum, 2002 yılından bu yana kıymetli ağabeylerimizin şehrimize kazandırdıkları gelişmeler için kendilerine teşekkürlerimi sunarak her başaralı erkeğin arkasından bir kadın gelir diyerek bayrağı bir hanım kardeşleri olarak teslim almaya hazır olduğumu bildirmek isterim.

Bozok diyarına bir de kadın eli değsin, Dedim ya ben bozok diyarının yiğit kızıyım, İsmail dedemle hocalar kahvesinde, Fatma nenemle tandır başında, Ayşe bacımla evin işinde, Sinan ağabeyimle ayaz kışında, Gül kardeşimle mektep peşinde, Yıldız ablamla çamlık tepesinde, Sarıkaya’nın Eski hamamında, Aydıncık’ın bağrıbütününde Kanyonunda, Çekereğin lavantasında bilim merkezinde, Akdağın ormanında salebindeyim, Ben bozok diyarının her yerindeyim.

Arif Nihat ASYA’nın;

“Ey güler yüzlü şehir, Bildim adın Yozgat’mış.

Bir pirin duasıyla, Hak, yozuna yoz katmış.

Daha sonra kızının Mayasına naz katmış,

Şükür birinciyi çok, İkinciyi az katmış,

(burada da değişikliğe gidelim)

Yozgat’ın kızına güvenenin Kışlarına yaz katmış (( Orijinali; kızıyla evlenenin)).”

Kurulduğu yıllardan bu yana gönül verdiğim partime, üniversiteli yıllarımda beni ve tüm başörtülü hanım kardeşlerimi başörtüsü Yasağı zulmünden kurtaran partime cumhurbaşkanıma ve beni ben yapan kendimi geliştirmeme olanak sağlayan, yurdumun dört bir yanında katıldığım eğitim toplantılardan edindiğim bilgilerimle tecrübelerimle memleketime, doğduğum bu topraklara vefa borcumu ödemek için gece gündüz demeden canla başlamaya hizmet etmeye, değer katmaya, daha da geliştirerek daha da yaşanabilir kılmaya yozumuza yoz katmaya, Türkiye Yeni Yüzyılında Yeni Türkiye Yeni Yozgat için Bu aşk hikayesine katkıda bulunmaya ben hazırım.” diye konuştu. Alpaslan Demir