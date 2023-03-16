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Adaylık için istifa etti

İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci dün itibarıyla başladı.

16 Mart 2023 Perşembe 02:00
Adaylık için istifa etti

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Nefise Yüksel İYİ Parti’den 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti.
Bozok Üniversitesi Yozgat meslek yüksekokulunda öğretim görevlisi olan Nefise Yüksel, Yozgat Türk Ocaklarında 18 yıl Türk Ocakları Hanım icra heyeti başkanlığı yaptım. 3 dönem Yozgat Türk ocağı il başkanlığı yaptı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı Cezaevi izleme kurulu üyesi ve infaz kurulu üyesi. Bozok üniversitesi KAÇAUM yönetim kurulu üyesiyim Bozok üniversitesi mimarlık Fakültesi ve eğitim fakültesinin görsel sanat eğitimi derslerini yürütüyor. Sanatçı kimliği ile 54 uluslararası karma sergisinin yanı sıra 3 de kişisel sergisi bulunuyor. Yozgat sevdalısıyım. Pek çok makalesi Yozgat hakkında. Emekli beden eğitimi öğretmeni Levent Yükselin eşi olup 1 erkek çocuğu annesi.” İYİ Parti'de milletvekili aday adayı olmak isteyen erkek adaylardan 30 bin lira, kadın ve genç adaylardan 15 bin lira talep edilirken, engelli vatandaşlardan ise başvuru ücreti alınmayacak. Partide milletvekili aday adaylığı başvuruları 22 Mart saat 19.00’a kadar devam edeceği ifade edildi. »Haber Merkezi

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Adaylık Için Istifa Etti
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