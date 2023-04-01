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Adaylarının pusuladaki yerleri belirlendi

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri belli oldu.

01 Nisan 2023 Cumartesi 17:42
Adaylarının pusuladaki yerleri belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimiyle 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri belli oldu. Buna göre pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Muharrem İnce ikinci, Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü, Sinan Oğan dördüncü sırada olacak.

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında cumhurbaşkanı adaylarının yerini belirlemek amacıyla YSK’de kura töreni düzenlendi. Kura çekim törenine YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri, cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ve parti temsilcileri katıldı. Haber Merkezi

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