‘Adayımız Sinan Oğan’

Başkan Açıkgöz yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere Zafer Partisi öncülüğünde; Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi arasında 11 Mart 2023 tarihi itibariyle yeni bir ittifak kuruldu. Bu ittifak çatısı altında ortak cumhurbaşkanı adayımız Dr. Sinan Oğan Bey olarak açıklandı. Bu ittifak ve cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Ülkemiz, anayasa çiğnenerek bir seçime götürülüyor. Ancak her şeye rağmen 2023 ruhuyla 1923’teki ruhu tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz. Ata ittifakında bir araya gelerek Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği ilkesiyle yola çıktık. Allah yardımcımız olsun. Bu süreç kolay bir süreç olmayacak. İçimizde İstiklal destanının ruhuyla 14 Mayıs’a kadar büyük mücadele vereceğiz. Zafere kavuşacağız çünkü zafer inananların olacak.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi